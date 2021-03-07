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Беларусь начала поставки нефтепродуктов в российские порты

07.03.2021 11:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 5 марта в российские порты начали поставлять нефтепродукты из Беларуси, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс РФ.


Фото: cfts.org.ua/

Как ранее сообщалось, Москва и Минск 19 февраля подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Предполагается перевалка 9,8 млн тонн белорусских грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России в 2021—2023 годах. При этом годовые объемы нефтепродуктов являются индикативными, то есть их объем может корректироваться.

По данным Минтранса РФ, 5 марта Мозырский НПЗ направил для перевалки в терминал «Портэнерго» в порту Усть-Луга более 5 тыс. т белорусского бензина. Груз должен прибыть в терминал во вторник, 9 марта.

6 марта с Мозырского НПЗ также отгрузили партию мазута объемом 3,6 тыс. т. «Груз будет перевален в АО „Петербургский нефтяной терминал“, морской порт Санкт-Петербург», — добавили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Минтранс Беларуси сообщал о перевалке 1,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов через российские порты в текущем году. Документом предусматривается установление стоимости логистических затрат в морские порты России, сопоставимой с портами стран Балтии.

Напомним, в августе 2020 года после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перебросить белорусские грузы в порты РФ. Минск и Москва в течение четырех месяцев обсуждали условия возвращения белорусских нефтепродуктов в российскую гавань. Итогом этих обсуждений стало межправительственное соглашение о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты.

Беларусь экспортирует около 10,5 млн тонн нефтепродуктов в год, в том числе около 6 млн тонн переваливаются через порты стран Балтии. В последнее время через Клайпеду поставлялось 1,4−2 млн тонн белорусских нефтепродуктов. Еще около 4 млн тонн Беларусь отгружала через порты Латвии и Эстонии.

Стоит обратить внимание, что Минск пока не намерен переориентировать в Россию поставки дизельного топлива, которое будет продаваться через порты стран Балтии и в Украину. Но в перспективе, считает источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, Беларусь может рассмотреть различные варианты для этого. Например, договориться с «Роснефтью» о свопе нефтепродуктов из трубопровода от Мозырского НПЗ на Венгрию на объемы нефтекомпании в Приморске.

 
Теги: Минск
 
 
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С 5 марта в российские порты начали поставлять нефтепродукты из Беларуси, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс РФ.
 
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