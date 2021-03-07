Власти решили привлекать инвесторов «особыми условиями». Эксперты объяснили, почему это плохая идея

Источник материала: Tut.by

Правительство работает над внесением изменений в закон об инвестициях и проектом новой редакции декрета №10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь». В частности, речь идет о внедрении механизма специального инвестиционного договора, по которому можно будет предоставить дополнительные гарантии инвесторам. В качестве вклада в дискуссию по этому вопросу телеграм-канал КЭФа предлагает несколько причин, в силу которых институт инвестиционных договоров должен быть ликвидирован.





Во-первых, в Беларуси существует целый ряд территорий с особым правовым/налоговым режимом: ПВТ (действует экстерриториальный принцип), Великий камень, Орша-Бремино, СЭЗы и т.п. Есть четко определенный порядок получения резидентства и четко очерченный перечень «особых условий», что обеспечивает ту или иную степень прозрачности и предсказуемости для инвестора. Институт инвестдоговоров порождает непрозрачность и неопределенность для инвесторов, пользующихся «общедоступными» правовыми рамками, а также является нарушением закрепленного в конституции равенства прав для «осуществления хозяйственной или иной деятельности, кроме запрещенной законом».

Во-вторых, как только ответственный госорган вступают в переговоры с инвестором по поводу особых условий, возникают:

(а) коррупционные риски (инвестор может быть заинтересован в том, чтобы пролоббировать дополнительные льготы в обмен на «вознаграждение» и

(б) риски того, что проект в итоге будет завален – или из-за того, что «особые условия» вступят в конфликт с действующим законодательством там, где инвестор этого не ожидал (похоже, примеров немало), или потому, что инвестор изначально преследовал иные цели, и особые условия были нужны именно для этого.

У ПВТ, Великого камня и т.п., напротив, есть прозрачные процедуры и четкие критерии, по которым инвестор может стать резидентом и получить право на льготы, поэтому они, в отличие от института инвестдоговоров, не создают предпосылок для коррупции.

Что имело бы смысл для улучшения инвестиционного климата в нынешней ситуации, так это формирование реалистичной картины мира о том, что же на самом деле препятствует приходу инвестиций в Беларусь, констатируют эксперты.

Еще можно было бы разобраться с узкими местами в действующих «особых режимах». Например, можно было бы упростить порядок изменения границ СЭЗ – например, решением областного совета депутатов. Таких узких мест найдется немало – надо лишь попытаться услышать менеджмент и резидентов СЭЗ, технопарков и т.п. И, конечно же, продемонстрировать, что политические взгляды руководства и работников компаний – резидентов той или иной территории с особым правовым статусом не является поводом для пересмотра ранее гарантированных условий их работы – тогда, может, и в «дедушкину оговорку» поверят.