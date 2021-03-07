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Еще 68,9 млн долларов. Минфин в феврале продолжил наращивать внутренний валютный долг
07.03.2021 12:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство финансов
В феврале Минфин продал облигации на 68,9 млн долларов, в январе — на
За весь прошлый год Минфин продал на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные облигации на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов. В том числе через биржу — на 225,56 млн долларов.
При этом заимствования на внешних рынках для Беларуси пока проблематичны. В январе за пределами страны
Эксперты финансового рынка отмечают, что облигации в январе-феврале в основном выкупили белорусские банки. Такой механизм не в первый раз в Беларуси используется для того, чтобы поддержать сложное финансовое положение промышленных грандов или реструктурировать их долги. В начале года в сложной ситуации
Напомним, первые тревожные звонки для БМЗ прозвучали более 5 лет назад. В феврале 2016 года Александр Лукашенко был вынужден подписать указ, который позволил БМЗ
Есть трудности и у других госпредприятий. Обозначая масштабы проблемы, Нацбанк
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В феврале Минфин продал облигации на 68,9 млн долларов, в январе - на 626,17 млн долларов (это больше, чем за весь прошлый год).
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