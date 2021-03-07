Еще 68,9 млн долларов. Минфин в феврале продолжил наращивать внутренний валютный долг

Источник материала: Tut.by

Министерство финансов сообщает , что в январе-феврале 2021 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций на сумму 695,1 млн долларов, в том числе именных облигаций — 682,81 млн долларов, облигаций на предъявителя — 12,29 млн долларов. При этом через Белорусскую валютно-фондовую биржу продано государственных именных облигаций всего на 3,53 млн долларов.



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В феврале Минфин продал облигации на 68,9 млн долларов, в январе — на 626,17 млн долларов (это больше, чем за весь прошлый год).

За весь прошлый год Минфин продал на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные облигации на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов. В том числе через биржу — на 225,56 млн долларов.

При этом заимствования на внешних рынках для Беларуси пока проблематичны. В январе за пределами страны занять удалось только 35,7 млн долларов в эквиваленте.

Эксперты финансового рынка отмечают, что облигации в январе-феврале в основном выкупили белорусские банки. Такой механизм не в первый раз в Беларуси используется для того, чтобы поддержать сложное финансовое положение промышленных грандов или реструктурировать их долги. В начале года в сложной ситуации оказался Белорусский металлургический завод.

Напомним, первые тревожные звонки для БМЗ прозвучали более 5 лет назад. В феврале 2016 года Александр Лукашенко был вынужден подписать указ, который позволил БМЗ выпустить облигации на 240,5 млн долларов для рефинансирования задолженности по ранее привлекаемым кредитам от белорусских банков (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк и БПС-Сбербанк). Окончательный срок погашения выпущенных облигаций — февраль 2021 года. Но, по сообщениям источников, долговая нагрузка не уменьшилась, хотя данный механизм был нужен для того, чтобы «ослабить финансовый пресс на предприятие и получить какую-то развязку существующего финансового положения».

Есть трудности и у других госпредприятий. Обозначая масштабы проблемы, Нацбанк отмечал , что ряд государственных предприятий — крупнейших кредитополучателей имеют ограниченные возможности по самостоятельному обслуживанию долга. Объем задолженности таких предприятий оценивается Национальным банком на уровне около 14% к ВВП.