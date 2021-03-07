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Первая партия бензина из Беларуси поступила в Ленинградскую область
07.03.2021 15:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар - Sputnik. Первые 3,5 тысячи тонн бензина из Беларуси поступили в Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Топливо пришло с двухдневным опережением графика с Мозырского завода. До конца воскресенья ожидается еще одна партия бензина.
Напомним, первые партии белорусских нефтепродуктов
"Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов", – напомнили в пресс-службе.
Судовая партия белорусского бензина будет накапливаться на терминале "Портэнерго". В пресс-службе со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко заверили, что портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита.
Перевалка через российские морские порты
Беларусь и Россия
Документ предусматривает перевалку белорусскими предприятиями почти 10 миллионов тонн грузов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах. На 2021-й запланирована перевалка до 3,5 миллионов тонн, на 2022-й – до 3,2 миллионов тонн, на 2023-й – до 3,1 миллиона тонн. Речь о таких грузах, как бензин, мазут и масло.
Sputnik ранее уже писал о том, почему Беларуси
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Топливо пришло с двухдневным опережением графика с Мозырского завода. До конца воскресенья ожидается еще одна партия бензина.
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