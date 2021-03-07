Первая партия бензина из Беларуси поступила в Ленинградскую область

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар - Sputnik. Первые 3,5 тысячи тонн бензина из Беларуси поступили в Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Топливо пришло с двухдневным опережением графика с Мозырского завода. До конца воскресенья ожидается еще одна партия бензина.

Напомним, первые партии белорусских нефтепродуктов были отправлены в Россию 5 марта. Вторая отправка с "Мозырского НПЗ" состоялась 6 марта

"Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов", – напомнили в пресс-службе.

Судовая партия белорусского бензина будет накапливаться на терминале "Портэнерго". В пресс-службе со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко заверили, что портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита.

Перевалка через российские морские порты

Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ 19 февраля.

Документ предусматривает перевалку белорусскими предприятиями почти 10 миллионов тонн грузов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах. На 2021-й запланирована перевалка до 3,5 миллионов тонн, на 2022-й – до 3,2 миллионов тонн, на 2023-й – до 3,1 миллиона тонн. Речь о таких грузах, как бензин, мазут и масло.

Sputnik ранее уже писал о том, почему Беларуси выгоднее перебросить грузы из Литвы в Усть-Лугу.