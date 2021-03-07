Игорь Чергинец рассказал, когда цены на авиабилеты вернутся к привычным

Источник материала: Tut.by

«Десятки авиакомпаний просто обанкротились, остановились. Мы не остановились ни на секунду», заявил гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Десятки авиакомпаний просто обанкротились, остановились. Мы не остановились ни на секунду, ни на один день. Мы выполняли полеты, нам было очень тяжело. При поддержке нашего государства мы бились на зарубежных рынках. И мы продолжали возить. Да, белорусов, может, не сильно и пускали, как и всех других, но мы тогда концентрировались на транзитных перевозках. Мы вывозили американцев и сотрудников дипмиссий из Стамбула через Минск, Париж, Амстердам в Америку. Мы возили граждан Швеции из той же Турции в Швецию, возили моряков по всему миру. И мы за счет этого выжили и продолжаем выживать. Сейчас идет небольшой рост, я надеюсь, мы восстановимся, — заявил он.

Чергинец напомнил, что из-за пандемии целый ряд стран закрывался, в некоторые из них до сих пор мы нет возможности выполнять полеты.

— Допустим, мы анонсировали продление запрета на полеты в Ашхабад, Туркменистан. Мы не можем летать в Ригу, хотя странно: мы выполняем полеты в Вильнюс, в Таллин, Хельсинки, Стокгольм, а Рига закрыта. По большинству остальных направлений мы летаем, но есть ограничения для пассажиров.

Чергинец рассказал, что сегодня «Белавиа» выполняет семь рейсов в неделю в Россию — пять в Москву и по одному в неделю в Санкт-Петербург и Ростов. До COVID-19 авиакомпания выполняла более 150 рейсов в неделю.

— 7 рейсов и 150 — можно понять масштаб бедствия. Но по ряду направлений мы не только восстановились, но и увеличиваем количество рейсов. Буквально на днях были приняты решения по Вильнюсу и Таллину. Хотим больше летать в Варшаву, но пока не удается договориться. Хотим больше летать в Узбекистан. Мы открыли новое направление — Дубай, полетели дважды в неделю (из Минска в Дубай), с конца марта планируем уже третий рейс, третью частоту добавить. Рейс пользуется успехом.

Прокомментировал гендиректор и цены на билеты.

— Во время COVID нельзя сказать, что уже работают те экономические законы, которые работают в обычное время. Они не работают. И люди жаловались, потому что привыкли по какому-то направлению летать по более низкой цене, а тут получают более высокую. Но в принципе во всем мире сейчас одинаково происходит. Все жаловались, когда разрешили один раз в неделю в Москву летать, и «Аэрофлот» из Москвы. Цены были у нас — минимальная цена — порядка 250 евро туда и обратно, у «Аэрофлота» чуть-чуть побольше. Стало больше рейсов, цены начали снижаться. Экономические законы заработали. Будет больше рейсов, будем восстанавливаться по полетам — цены будут приходить в то состояние, в котором они были до COVID.

Внутренней задача для компании он назвал восстановление до уровня своих показателей 2019 года.