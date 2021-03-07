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На БелАЭС начали загрузку имитаторов ТВС в корпус реактора
08.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. Первый имитатор тепловыделяющей сборки (ТВС) загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС, сообщили в Минэнерго.
"Загрузка началась в 19:31. Всего их будет загружено 163", – сообщил Telegram-канал ведомства.
Там пояснили, что имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию.
Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.
"Начало загрузки ИТВС – это подтверждение готовности реактора, транспортно-технологического оборудования и его оснастки, систем и основного оборудования реакторной установки к этапу холодно-горячей обкатки с целью их проверки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности", – отметил вице-президент – директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин.
После того, как все 163 имитатора ТВС будут загружены, специалисты завершат сборку реактора и после получения всех нужных разрешений приступят к этапу гидравлических испытаний. Последние открывают большой цикл обязательных процессов, которые проводятся при подготовке энергоблока к физическому пуску.
В штатном режиме
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Cистема охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС работает в штатном режиме, сообщило Министерство энергетики Беларуси в своем официальном Telegram-канале.
"Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации", – заверили в ведомстве.
Там также уточнили, что радиационный фон в районе станции в норме.
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С помощью имитаторов ТВС во время пусконаладочных работ проверяют, соответствует ли реакторная установка проектным характеристикам и требованиям безопасности.
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