На БелАЭС начали загрузку имитаторов ТВС в корпус реактора

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар – Sputnik. Первый имитатор тепловыделяющей сборки (ТВС) загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС, сообщили в Минэнерго.

"Загрузка началась в 19:31. Всего их будет загружено 163", – сообщил Telegram-канал ведомства.

Там пояснили, что имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию.

Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.

"Начало загрузки ИТВС – это подтверждение готовности реактора, транспортно-технологического оборудования и его оснастки, систем и основного оборудования реакторной установки к этапу холодно-горячей обкатки с целью их проверки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности", – отметил вице-президент – директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин.

После того, как все 163 имитатора ТВС будут загружены, специалисты завершат сборку реактора и после получения всех нужных разрешений приступят к этапу гидравлических испытаний. Последние открывают большой цикл обязательных процессов, которые проводятся при подготовке энергоблока к физическому пуску.

В штатном режиме

Это вторая новость за день с БелАЭС. Утром Минэнерго опровергало информацию о сбое в работе станции , появившуюся в сети.

Cистема охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС работает в штатном режиме, сообщило Министерство энергетики Беларуси в своем официальном Telegram-канале.

"Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации", – заверили в ведомстве.

Там также уточнили, что радиационный фон в районе станции в норме.

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть .

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января .

В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае .