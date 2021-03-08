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Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

08.03.2021 09:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть, сообщает Минскэнерго.


Фото: пресс-служба компании

По данным пресс-службы, сейчас идет повышение уровня мощности реакторной установки.

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259», — отмечается в релизе.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети для проведения плановых испытаний 20 февраля.

Кроме того, 7 марта специалисты приступили к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС.

«Данный процесс является необходимым условием и, своего рода, генеральной репетицией загрузки ядерного топлива в реактор и включает в себя, в том числе, отработку транспортно-технологических операций по перемещению ИТВС из специального хранилища свежего топлива в здание реактора и подтверждение готовности перегрузочной машины.

Имитаторы являются точной копией тепловыделяющих сборок (ТВС), полностью повторяют их конструкцию по весу, размеру и материалам, но не содержат ядерного топлива. Они предназначены для использования во время проведения пусконаладочных работ на этапе холодно-горячей обкатки реакторной установки», — сообщает «Росатом».

 
 
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