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Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после отключения – Минэнерго
08.03.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил работу после планового отключения от сети, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.
"После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 2:14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть.
По информации ведомства, сейчас идет повышение мощности реакторной установки.
© Photo : БелАЭС
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока произошел сбой,
Не первый случай
Сообщения о сбоях в работе БелАЭС появляются не в первый раз. Иногда они соответствуют истине, иногда Минэнерго их опровергает. Так, в начале февраля появлялась
В начале января первый энергоблок БелАЭС
О проекте БелАЭС
Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.
Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января.
В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае.
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Ранее ведомство опровергло информацию о том, что на станции произошли сбои, по информации энергетиков, на АЭС проводились регламентные работы.
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