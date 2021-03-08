Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после отключения – Минэнерго

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил работу после планового отключения от сети, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

"После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 2:14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть.

По информации ведомства, сейчас идет повышение мощности реакторной установки.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока произошел сбой, в ведомстве назвали эту информацию не соответствующей действительности и уточнили, что на первом энергоблоке продолжаются регламентные работы.

Не первый случай

Сообщения о сбоях в работе БелАЭС появляются не в первый раз. Иногда они соответствуют истине, иногда Минэнерго их опровергает. Так, в начале февраля появлялась информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС, ее также назвали не соответствующей действительности.

В начале января первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети , это случилось после срабатывания системы защиты генератора. Еще одно отключение, на этот раз плановое , было 20 февраля - для проведения испытаний и регламентных работ.

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января.

В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае.