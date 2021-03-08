“Я могу простить работнику слабость, но за интриги выгоню даже самого крутого специалиста”. СЕО Realt.by Евгения Владимирова рассказала о будущем портала, принципах работы и отношении к Беларуси

- Планируется ли какая-то смена направления? Скажем, уход ближе к работе с клиентами-физлицами или, наоборот, с компаниями?

- В политике портала вообще ничего не поменяется. Обновление проекта не связано с какими-то тектоническими сдвигами в рынке недвижимости Беларуси. Стратегия прежняя - каждый должен заниматься своим делом. Мы, прежде всего, интернет-сервис. А сервис хорош тогда, когда он незаметен в решении задач тех, для кого он сделан. Наша функция — обслуживающая. Мы площадка, на которой происходит взаимодействие продавцов и покупателей. Наша задача - делать классный сервис. И мы сейчас стремимся именно к этому: чтобы было легко подать объявление, легко искать объекты, чтобы на всех устройствах все нормально отображалось и было легко оплатить объявление. Это простые вещи, но их делать очень сложно. И мы не будем заниматься вкусовщиной: “хорошо это или плохо”. Все на основе аналитики. Если пользователю удобно, хорошо и он делает больше транзакций, быстрее закрывает свои задачи, значит мы хороший сервис.

- То есть бизнес-модель не меняется?

- Абсолютно.

- Есть ли цель что-то изменить в самом рынке? Возможно, решить какие-то проблемы? Например, исходя из российского опыта.

- Нет, мы сервис. Это все не наш уровень. Мне многое здесь даже нравится. Скажем, то, что регулируется рынок риэлтерских услуг. В России этого очень не хватает. Меньше мошенничества, пользователи больше защищены. Даже не знаю, что бы я хотела поменять. Я всегда за честность, за качество, и чтобы каждый занимался своим делом.

“Гендерное неравенство на самом деле существует”

- Было когда-нибудь сложно от того, что ты руководитель и ты женщина?

- Да еще и блондинка (смеется, - прим. авт.).

- Это тоже влияет?

- Если честно, да. Это тебе скажет любая женщина-руководитель. Потому что гендерное неравенство существует. И женщине всегда сложнее, чем мужчине. Женщины всегда меньше получают, чем мужчины. Мужчинам больше верят, мужчины кажутся надежнее. Но решения мужчин более рисковые. Женщины, наоборот, более стабильны. Честно: я думаю, что если бы была мужчиной, то моя карьера была бы более успешной. Тебя даже изначально не так хорошо, как мужчину, воспринимают партнеры. Особенно, если ты не выглядишь, как “мужик в юбке”. Почему-то у многих ощущение, что я только и думаю о платьях. Я даже не пытаюсь переломить эти стереотипы. Остаюсь собой — и все. У меня женский стиль управления: вдохновлять, воспитывать, растить.

- Да? А правда, что ты пришла на встречу с разработчиками с плеткой?

- (Смеется, - прим. авт.) Если коротко, то да. Плетку мне подарили. Она ненастоящая, бутафорская. И это была шутка.

- Тем не менее, сигнал был подан…

- Мне, кстати, подарили и мешок с пряниками, кроме плетки.

- Но ты пришла все-таки только с плеткой.

- Это такие воспитательные меры.

- Как отцовский ремень, который в назидание должен висеть на гвоздике на стене?

- К сожалению, все кто растит детей, понимает, что в воспитательных целях иногда нужно сыграть строгую маму. Это не значит, что это мой принцип в жизни или управлении. Но мы, люди, именно такие: нас иногда нужно держать в ежовых рукавицах. Это была шутка, но в каждой шутке есть доля правды.

- А как отнеслась к тому, что на следующий день продакт-менеджер пришел с битой в ответ?