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“Я могу простить работнику слабость, но за интриги выгоню даже самого крутого специалиста”. СЕО Realt.by Евгения Владимирова рассказала о будущем портала, принципах работы и отношении к Беларуси
08.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
8 марта - хороший повод поговорить с интересной женщиной. На этот раз мы решили рассказать вам о СЕО Realt.by Евгении Владимировой, которая, к тому же родилась 23 февраля. Как она попала в интернет-индустрию? Легко ли ей как руководителю-женщине? Что будет с нашим порталом дальше? Как в бизнесе помогают занятия бальными танцами? И почему полезно почувствовать себя “никем”? Читайте обо всем этом в нашем большом интервью.
“По моей жизни можно будет снять сериал”
- Женя, ты хорошо известна в своей сфере, особенно в России. Но в сети о тебе не так много информации: в основном о ключевых этапах карьеры и почти ничего личного. Я, например, даже не смог найти информацию о том, где ты училась...
- Я окончила Санкт-Петербургскую государственную химико-фармацевтическую академию. Специальность — инженер-биотехнолог. Я получила уникальное образование в своей специальности, у нас учились в том числе иностранцы. Кстати, мой ВУЗ также когда-то окончила Валентина Ивановна Матвиенко (нынешний Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, - прим. ред.).
- Довольно необычное образование для топ-менеджера крупных интернет-проектов, связанных с недвижимостью. Как тебя вообще занесло в эту сферу?
- Это, может быть, нескромно, но по моей жизни можно будет снимать сериал. Главное, что я сама никогда не знаю, что произойдет в следующей серии. У меня достаточно тонкие отношения с Вселенной. Одно дело - твои планы, и совсем другое — планы Высших сил на тебя. Я просто ловлю волну и наблюдаю, куда же меня все-таки выбросит. Никогда ничего не планировала относительно своей карьеры. Все эти планы нас ограничивают в возможностях. Постфактум я всегда понимаю, чему меня та или иная ситуация научила, хотя в начале все могло быть неочевидным. Здесь главное не бояться и не мешать.
- Подход интересный, но как произошел именно такой кардинальный перелом?
- Я пробовала. И это нормально, когда молодые люди пробуют себя в разных специальностях, чтобы прийти к тому, что тебе действительно интересно. Я всегда была очень активной. Создала в ВУЗе студенческое сообщество. А потом совершенно случайно (это был 2006 год) я попала в интернет-агентство RealWeb, одно из самых крутых в Санкт-Петербурге. Я стала помощником руководителя и начала заниматься интернет-рекламой, онлайн-проектами. Причем, на тот момент практически все проекты были контентные, а я занялась сервисом по страхованию Prostrahovanie.ru, который потом был продан в Банки.ру.
Потом я решила “перейти на сторону клиента” и попала в крупнейший строительный холдинг Санкт-Петербурга - Setl Group (девелоперский и риэлтерский бизнес в одном лице). Тогда еще не было моды на внутренних специалистов по развитию интернет-проектов, все обычно ходили к агентствам. А я стала выстраивать интернет-рекламу и делать сайты для “Петербургской Недвижимости”. В 2009 и 2010 годах мои сайты, по мнению Ассоциации риэлторов Санкт-Петрбурга и Ленинградской области, становились лучшими среди больших агентств недвижимости.
“Горжусь тем, что причастна к успеху Авито”
- Я так понимаю, что после Setl Group ты стала расширять свои компетенции и в ГдеЭтотДом.РУ, а также в Недвижимость@Mail.Ru хорошо узнала работу классифайдов недвижимости. Что было самым знаковым в то время для тебя в работе?
- Поработав на стороне клиента, я перешла на сторону рекламной площадки. Смена “лагеря” совпала также с моим переездом из Питера в Москву. Самым главным для меня тогда стали технологии: в крупной технологической компании я к знанию рынка недвижимости стала добирать современные подходы к разработке, работу с пользователями. А еще сильно углубилась во все то, что предшествует звонку по объявлению.
- В Авито ты уже пришла с внушительным багажом проектов. Но эта компания - второй в мире и крупнейший в России игрок рынка классифайда. Не было страшно?
- Когда я пришла в Авито, мы все сидели в одном тесном офисе за метровыми столами, плечом к плечу с основателями. Тогда проект еще не вышел на окупаемость. Мне предстояло запустить вертикаль “Недвижимость” - первую профессиональную вертикаль в Авито. Тогда не было пафоса. Мы были молодыми и дерзкими. Я сформировала технологические аспекты загрузки базы объявлений, нарезала рекламные позиции, обучила отряд продавцов и объехала все города-миллионники России, привлекая якорных клиентов и объясняя особенности работы с площадкой Авито.
- Как удалось сделать из “Авито Недвижимости” один из самых посещаемых сервисов подобной тематики, каким он до сих пор и остается?
- Чтобы добиться успеха, надо четко понимать свои сильные стороны: опираться на них и смело идти вперёд. Успех Авито как general классифайда - в широком охвате. Но раздел Недвижимости все равно остаётся №2 после специализированного профессионального ЦИАНа. Тем не менее, иметь вторую позицию в России - это круто. Я горжусь, что причастна к этому успеху.
“Я смогла довести Альфа-Лизинг до роста выручки в геометрической прогрессии”
- После нескольких успешных проектов в недвижимости ты оказалась в совсем другой сфере - финансов. Как так получилось?
- Я не финансист. У меня нет экономического образования. Но мне было интересно. Сначала стала директором по маркетингу в группе компаний “Альфа-Лизинг”, а потом и директором по развитию. Когда меня назначали на эту должность, я спрашивала: “Вы уверены? Я же не финансист”. А они ответили, что им нужен свежий ум, который разбирается в современных технологиях, диджитализации и позволит придать ускорение проекту. В итоге я запустила онлайн-канал продаж - и каждый год мы удваивали выручку, то есть росли фактически в геометрической прогрессии.
“Realt.by будет меняться технологически, но бизнес-модель останется прежней”
- И вдруг ты решилась поехать в другую страну, чтобы снова заняться хорошо знакомой тебе недвижимостью. Почему?
- На мое решение повлияли два человека, которых я знаю и которым доверяю. Это СЕО av.by Дмитрий Геранин, с которым я давно знакома и который сам однажды уехал из Москвы делать бизнес в Беларуси. И второй - крупнейший специалист в СНГ по классифайдам Сергей Осипов. Это человек, который причастен к славе ЦИАНа. Я его безумно уважаю. И работать рядом с таким человеком для меня большая ценность. Это развитие. Сергей Осипов и Дмитрий Геранин также вошли в Совет директоров Realt.by.
- Что ждет Realt.by теперь, когда инвестором портала
- Я вижу определенное технологическое отставание белорусского проекта от похожих даже российских. На это есть определенные причины. Это все можно объяснить, но факт остается фактом. Без обид. И сейчас абсолютно понятно, что с этим надо делать. Это не ситуация, где мы что-то исследуем и пробуем. Нам нужно взять и сделать. У команды акционеров тоже нет вопросов к будущему портала через 3-4 года. Мы будем внедрять абсолютно понятные вещи с точки зрения интернета, бизнеса, построения внутренних процессов, технологий.
- Планируется ли какая-то смена направления? Скажем, уход ближе к работе с клиентами-физлицами или, наоборот, с компаниями?
- В политике портала вообще ничего не поменяется. Обновление проекта не связано с какими-то тектоническими сдвигами в рынке недвижимости Беларуси. Стратегия прежняя - каждый должен заниматься своим делом. Мы, прежде всего, интернет-сервис. А сервис хорош тогда, когда он незаметен в решении задач тех, для кого он сделан. Наша функция — обслуживающая. Мы площадка, на которой происходит взаимодействие продавцов и покупателей. Наша задача - делать классный сервис. И мы сейчас стремимся именно к этому: чтобы было легко подать объявление, легко искать объекты, чтобы на всех устройствах все нормально отображалось и было легко оплатить объявление. Это простые вещи, но их делать очень сложно. И мы не будем заниматься вкусовщиной: “хорошо это или плохо”. Все на основе аналитики. Если пользователю удобно, хорошо и он делает больше транзакций, быстрее закрывает свои задачи, значит мы хороший сервис.
- То есть бизнес-модель не меняется?
- Абсолютно.
- Есть ли цель что-то изменить в самом рынке? Возможно, решить какие-то проблемы? Например, исходя из российского опыта.
- Нет, мы сервис. Это все не наш уровень. Мне многое здесь даже нравится. Скажем, то, что регулируется рынок риэлтерских услуг. В России этого очень не хватает. Меньше мошенничества, пользователи больше защищены. Даже не знаю, что бы я хотела поменять. Я всегда за честность, за качество, и чтобы каждый занимался своим делом.
“Гендерное неравенство на самом деле существует”
- Было когда-нибудь сложно от того, что ты руководитель и ты женщина?
- Да еще и блондинка (смеется, - прим. авт.).
- Это тоже влияет?
- Если честно, да. Это тебе скажет любая женщина-руководитель. Потому что гендерное неравенство существует. И женщине всегда сложнее, чем мужчине. Женщины всегда меньше получают, чем мужчины. Мужчинам больше верят, мужчины кажутся надежнее. Но решения мужчин более рисковые. Женщины, наоборот, более стабильны. Честно: я думаю, что если бы была мужчиной, то моя карьера была бы более успешной. Тебя даже изначально не так хорошо, как мужчину, воспринимают партнеры. Особенно, если ты не выглядишь, как “мужик в юбке”. Почему-то у многих ощущение, что я только и думаю о платьях. Я даже не пытаюсь переломить эти стереотипы. Остаюсь собой — и все. У меня женский стиль управления: вдохновлять, воспитывать, растить.
- Да? А правда, что ты пришла на встречу с разработчиками с плеткой?
- (Смеется, - прим. авт.) Если коротко, то да. Плетку мне подарили. Она ненастоящая, бутафорская. И это была шутка.
- Тем не менее, сигнал был подан…
- Мне, кстати, подарили и мешок с пряниками, кроме плетки.
- Но ты пришла все-таки только с плеткой.
- Это такие воспитательные меры.
- Как отцовский ремень, который в назидание должен висеть на гвоздике на стене?
- К сожалению, все кто растит детей, понимает, что в воспитательных целях иногда нужно сыграть строгую маму. Это не значит, что это мой принцип в жизни или управлении. Но мы, люди, именно такие: нас иногда нужно держать в ежовых рукавицах. Это была шутка, но в каждой шутке есть доля правды.
- А как отнеслась к тому, что на следующий день продакт-менеджер пришел с битой в ответ?
- Молодец. Поддержал шутку. В команде у каждого есть своя роль и разная степень ответственности. Но все равны. И я хочу, чтобы все могли шутить. Несмотря на то, что я начальник, я остаюсь человеком. И то, что парень может пошутить достойно, только приветствуется. А не так что: “Как он посмел на женщину поднять биту?!”
- Что ты готова простить работнику, а что нет?
- Я готова простить, если человек признается в своей слабости, если он приходит и говорит, что не знает, как что-то сделать, как решить задачу, что он ошибся. Я не буду наказывать. Но не прощу никогда неумение признать ошибки. Терпеть не могу интриги на работе, потому что это быстро разрушает команду. Такой человек сразу пойдет за дверь. Команда по мощности всегда больше, чем отдельная “звезда”. Он уйдет, кем бы он ни был. А еще не прощу намеренное вредительство, саботаж.
- Что важнее: семья или работа?
- Нельзя выбрать одно из двух. У каждого человека должно быть и то, и другое. Я не хочу выбирать. Мало того, у меня еще и хобби. Каждый человек должен быть многогранным. И в каждой его грани должна проявляться, реализовываться часть его души, его личности. И чем больше этих граней, тем лучше. Когда у человека нет семьи, он и на работе совсем другой сотрудник. Не то чтобы плохой. Но другой. Наличие семьи добавляет опыта.
- Тогда насчет твоего хобби. Зачем тебе танцы? У тебя есть семья, карьера. Чего тебе не хватает?
- Я просто не хочу жить в теплом болоте. В жизни обязательно должно быть что-то нестабильное. В природе все вроде бы стремится к равновесию, к покою. Но покой — это смерть. Нужен постоянно какой-то раздражитель, который будет не давать уснуть, умереть. Для человека одновременно важны развитие и стабильность. Остановится на чем-то одном невозможно.
“Очень полезно иногда почувствовать себя никем”
- А танцы для тебя - это развитие или стабильность?
- Это мое развитие. Я занимаюсь уже больше года. И мне так это нравится. Они открывают меня с других сторон. Начиная с физической нагрузки и заканчивая женственностью, красотой. Там я могу быть яркой. Кроме того, я учусь взаимодействовать с партнером. А самое главное: там никто не знает твоих достижений. Ты для них никто. Ты вынужден показывать себя и строить свой имидж заново. Это очень подстегивает и отрезвляет. У тебя есть какая-то корона на голове, а тут тебе говорят: “И что? Ты не умеешь тянуть носочек”. Это потрясающее ощущение.
- Однако это тот спорт, где женщина занимает не доминирующую позицию. Это тебя не напрягает?
- На супер базовом уровне — это верно. Партнер главный, а я подчиняюсь. Но если копнуть глубже, то танцы — это взаимный процесс. Ты не можешь танцевать один. Для этого вида спорта тебе нужна пара. Вы нужны друг другу, вы должны развиваться вместе. Здесь не тупое подчинение, а правильное взаимодействие. И спортивное желание достичь цели потом сильно помогает в бизнесе. Это учит стремлению к командному результату.
- Муж ревнует к работе? К хобби?
Мой муж тоже топ-менеджер. И он очень занят. Иногда мне кажется, что в то время, пока он работает, я успеваю отвести ребенка в школу, поработать, потанцевать, приготовить обед. А он все еще работает. Наверное, ему непросто. Я не подарок. Но как-то мы с ним живем уже много лет. В семье ведь тоже нет кого-то главного и кого-то второстепенного. Мы вместе идем по жизни - и все.
“В Беларуси я счастлива, мне тут комфортно”
- Как обычно проходит твое 8 марта?
- Это для меня не сильно праздник. Все-таки хочется, чтобы и без очевидного повода в календаре мужчины вспоминали, что женщине стоит делать приятное. Я всегда воспринимала это как дополнительный выходной, и мы часто ездили куда-то за границу с семьей. В этом году такой возможности нет, поэтому буду просто дома с родными.
- Трудно жить на два города, даже на две страны?
- Нет. Я и так много уже моталась по жизни. Минск — мой четвертый город. Поэтому меня таким не испугаешь. Это даже интересно. Единственное, я постоянно скучаю: здесь - по Москве, а там - по Минску, по Беларуси. Эта страна подарила мне гармонию. Мне очень нравятся люди, природа. Здесь я счастлива, мне тут комфортно.
- Готова здесь остаться?
- Посмотрим (смеется, - прим. ред.).
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“Я могу простить работнику слабость, но за интриги выгоню даже самого крутого специалиста”. СЕО Realt.by Евгения Владимирова рассказала о будущем портала, принципах работы и отношении к Беларуси
8 марта - хороший повод поговорить с интересной женщиной. На этот раз мы решили рассказать вам о СЕО Realt.by Евгении Владимировой, которая, к тому же родилась 23 февраля....
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