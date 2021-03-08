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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 марта 2021 года
08.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За последнюю неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю практически не изменилась (- 0.1%) и на данный момент равна 1332 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу «первички».
Количество объектов в базе продолжает расти. За последние 7 дней число выставленных на продажу квартир увеличилось еще на 9%, превысив планку в 12,5 тысяч. Сильнее всего рынок пополнился 1-комнатными квартирами, которых за неделю стало больше сразу на 12%. Чуть меньше – «двушками» (+9%) и «трешками» (+8%).
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 613 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 795 $/м2 (-0.3%), Молодечно — 745 $/м2 (-0.9%), Жодино — 721 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 600 $/м2 (+0.6%).
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За неделю, с 1 по 8 марта 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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