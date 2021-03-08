Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 марта 2021 года

Количество объектов в базе продолжает расти. За последние 7 дней число выставленных на продажу квартир увеличилось еще на 9%, превысив планку в 12,5 тысяч. Сильнее всего рынок пополнился 1-комнатными квартирами, которых за неделю стало больше сразу на 12%. Чуть меньше – «двушками» (+9%) и «трешками» (+8%).

Как и в предыдущие недели, наиболее ощутимый рост предложения был зафиксирован в Октябрьском (+20% за 7 дней) и Первомайском (+9%) районах. В других частях города рост числа квартир был на уровне 3-4%.