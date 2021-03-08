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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 марта 2021 года

08.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За последнюю неделю индекс цен вторичного рынка жильяснизился на 0.5% и составил 1284 $/м2.

Средняя цена квартир в Минске за последний месяц снизилась на 3.7%, за год - на 12.6%.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю практически не изменилась (- 0.1%) и на данный момент равна 1332 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу «первички».

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 марта 2021 года

Цены на квартиры в столице демонстрируют отрицательную динамику уже практически 3 месяца подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 марта 2021 года

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Количество объектов в базе продолжает расти. За последние 7 дней число выставленных на продажу квартир увеличилось еще на 9%, превысив планку в 12,5 тысяч.  Сильнее всего рынок пополнился 1-комнатными квартирами, которых за неделю стало больше сразу на 12%. Чуть меньше – «двушками» (+9%) и «трешками» (+8%).

Как и в предыдущие недели, наиболее ощутимый рост предложения был зафиксирован в Октябрьском (+20% за 7 дней) и Первомайском (+9%) районах. В других частях города рост числа квартир был на уровне 3-4%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 марта 2021 года

За исключением 4-комнатных, цены снизились у всех типов квартир. Заметнее всего за неделю квадратный метр стал дешевле у 1- и 2-комнатных квартир – на 0.8% и 1% соответственно.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 марта 2021 года

Среди районов города за последние 7 дней чаще прослеживалась отрицательная динамика цен на квартиры. Наиболее ощутимая - в Центральном (-1%), Первомайском (-0.9%) и Октябрьском (-0.5%).


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 марта 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 марта 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 798 $/м2 (-0.1%), Витебск — 604 $/м2 (-0.3%), Гомель — 619 $/м2 (-0.5%), Гродно — 704 $/м2 (+0.3%), Могилев — 643 $/м2 (-0.6%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 613 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 795 $/м2 (-0.3%), Молодечно — 745 $/м2 (-0.9%), Жодино — 721 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 600 $/м2 (+0.6%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 1 по 8 марта 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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