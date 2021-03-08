«Равенство в пользу женщин». Что не так в попытке властей объявить в Беларуси гендерный вопрос решенным

Источник материала: Tut.by

Сегодняшний тезис был озвучен на прошлогодней церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Женщина года», но нельзя сказать, что он потерял актуальность, особенно в день, когда-то считавшийся символом борьбы женщин за равноправие, пишет телеграм-канал КЭФ.





Подзабытое слово «равноправие» идеально подходит для его разбора. Вокруг термина «гендерное равенство» накопилось слишком много стереотипов, которые мешают понять его суть, которую пару лет назад очень просто и понятно изложил Алекс Кремер, глава представительства Всемирного банка в Беларуси: «Важно, чтобы каждая женщина могла свободно выбирать жизнь, которая ей нравится, не сталкиваясь с дискриминацией и предрассудками». Заменим слово «женщина» на «человек» и получим неплохое определение равноправия, не так ли?

Тезис: «В нашей стране гендерное равенство. И даже в большей степени в вашу [женщин] пользу. Потому что в какую сферу не заглянешь, везде есть женщины на руководящих должностях. Поэтому мы идем туда, куда вы поведете». И. Петришенко

Ну как же: женщины и более образованные, и живут дольше, и на пенсию выходят раньше. Налицо «равенство в пользу женщин»! И в судах, и на госслужбе женщин почти 70%, и среди руководителей больше половины — «поэтому мы идем туда, куда вы поведете». Официальные лица настолько поверили в то, что Беларусь достигла гендерного равенства, что убрали упоминание слов, имеющих корень «гендер», из проекта Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 г. , хотя еще в концепции этого документа однокоренные слова встречались 19 раз! И это в документе, который должен рассказать, как страна будет достигать Цели устойчивого развития, одной из которых является «обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек».

Какая жизнь нравится женщинам? Такая же, как мужчинам. По крайней мере, жизненные приоритеты женщин совпадают: на первом месте здоровье, на втором — понимание в семье, на третьем — материальный достаток, далее — жизнь без конфликтов, любовь и — на последнем месте — успех на работе. Для мужчин этот приоритет даже не попал на инфографику Белстата! Уже отсюда видно, что роли «кормильца» и «хранительницы» с таким же успехом можно называть ролями «кормилицы» и «хранителя». Но совершенно официально нам заявляют, что «после работы их [женщин] ожидают домашние дела. Подсчитано, что у работающих женщин в нашей стране на ведение домашнего хозяйства и уход за детьми уходит 26 часов 29 минут в неделю, у работающих мужчин — 14 часов 14 минут». А спустя год — что «нельзя забывать и про основное предназначение женщины — семью, детей».

То есть приоритеты одинаковые, а гендерные роли разные. Чтобы иметь больше возможностей уделять время семье, женщины чаще выбирают низкооплачиваемые профессии. Отпуск по уходу за ребенком берут и вовсе практически одни женщины, а поди найди высокооплачиваемую работу после нескольких лет в декрете! Тут нам отвечают : «Чтобы женщины в декретном отпуске не теряли навыки, привлекательность для нанимателей в профессиональном плане, предоставлена возможность и для них повышать свою квалификацию в этот период. За пять лет 343 женщины в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком прошли курсы повышения квалификации, при этом еще и получали стипендию». За 5 лет в Беларуси в отпуск по уходу за ребенком выходило примерно 500 тысяч женщин, из которых возможностью повысить квалификацию во время отпуска воспользовалось чуть больше 0‰. То ли возможность так себе, то ли о ней мало кто знает, то ли женщины не видят смысла повышать квалификацию, пока дети маленькие — всё равно уход ляжет на их плечи, не до карьеры. В итоге если мужчина уходит из семьи, умирает, теряет работу или доход, то под риском бедности оказывается вся семья. А ведь причиной каждого из этих кейсов может быть неудачная попытка «втиснуться» в традиционную роль «кормильца».

В рубрике «что делать» у нас сегодня простые советы. Для начала пора перестать хихикать и говорить «не нужны нам эти ЛГБТ» при словах «гендерное равенство» — для экономистов речь идет как минимум о таких серьезных вещах как эффективность использования человеческого капитала и детская бедность. Высокая доля женщин с высшим образованием и отцовский отпуск могут быть бутафорией, а могут давать огромный эффект, если это образование приносит отдачу в виде достойного дохода, а отцы ухаживают за детьми наравне с матерями или хотя бы стремятся к этому. С праздником равноправия!

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