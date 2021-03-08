|
У Марии Колесниковой истек срок содержания под стражей
08.03.2021 15:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У Марии Колесниковой 8 марта истек срок содержания под стражей, о его возможном продлении пока неизвестно.
6 января
Однако по состоянию на 8 марта неизвестно как о возможном продлении этого срока, так и о выходе Марии на свободу.
В пресс-службе Виктора Бабарико TUT.BY сообщили, что адвокат встретится с Марией в СИЗО только завтра, 9 марта, и тогда станет известно, получила ли она уведомление о продлении срока содержания под стражей и до какого числа.
Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и
16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).
12 февраля Колесникову
Добавим, что Марию могут держать в СИЗО до 18 месяцев с момента задержания из-за тяжести обвинения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О возможном продлении на данный момент ничего не известно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)