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У Марии Колесниковой истек срок содержания под стражей

08.03.2021 15:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Марии Колесниковой 8 марта истек срок содержания под стражей, о его возможном продлении пока неизвестно. 


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

6 января стало известно, что следствие продлило Марии Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей на два месяца, и она остается в СИЗО до 8 марта.

Однако по состоянию на 8 марта неизвестно как о возможном продлении этого срока, так и о выходе Марии на свободу.

В пресс-службе Виктора Бабарико TUT.BY сообщили, что адвокат встретится с Марией в СИЗО только завтра, 9 марта, и тогда станет известно, получила ли она уведомление о продлении срока содержания под стражей и до какого числа.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино, а в начале января — в СИЗО на Володарского в Минске.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

12 февраля Колесникову обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти.

Добавим, что Марию могут держать в СИЗО до 18 месяцев с момента задержания из-за тяжести обвинения.

 
Теги: Минск
 
 
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О возможном продлении на данный момент ничего не известно.
 
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