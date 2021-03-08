Тихановская сообщила о намерении встретиться с Байденом

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена посетить США, где рассчитывает встретиться с президентом Джо Байденом. Об этом она сообщила в понедельник на пресс-конференции в Женеве, передает ТАСС.



Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

«Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания» — сказала Тихановская. «США в настоящий момент уже уделяют внимание Беларуси», — констатировала она, добавив, что эта страна «поддерживает движение Беларуси к демократии» и «уже участвует в урегулировании кризиса в некоторой степени».

Она сообщила о состоявшейся у нее ранее беседе с американским послом в Беларуси. По словам экс-кандидата в президенты, есть надежда на «организацию визита в Вашингтон, однако [пандемия] COVID-19 является проблемой». Она не назвала возможные даты поездки за океан, отметив вместе с тем, что во время такого визита «надеется встретиться с президентом [США]».

Отвечая на вопрос о политике России в отношении Беларуси, она выразила «разочарование» тем, что Москва оказывает поддержку белорусскому руководству. «Мы хотим оставаться независимой страной, хотим развивать нашу Беларусь, — сказала Тихановская. — Мы находимся в союзе с Россией, и это не изменится. У нас большие торговые отношения с Россией, и мы хотим, чтобы это оставалось на том же уровне — возможно, более транспарентно и более открыто. Мы должны жить и оставаться в тех же отношениях с Россией».

Экс-кандидат в президенты информировала, что «хочет вернуться в Беларусь как можно быстрее», выразив надежду, что «это случится в ближайшие месяцы». «Наша цель состоит в проведении новых выборов в сентябре или октябре», — добавила она.