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Госсекретарь США назвал Лукашенко последним диктатором Европы

08.03.2021 19:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Александра Лукашенко последним диктатором Европы, передает ТАСС.


Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Выступая в понедельник на вручении ежегодных наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира, Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Беларуси.

Руководитель внешнеполитического ведомства США открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. «В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы», — заявил Блинкен.

Он отметил, что Колесникова находится под стражей в Беларуси. «Соединенные Штаты продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в Беларуси», — подчеркнул шеф американской дипломатии.

При этом первая леди США Джилл Байден, также выступившая на церемонии, утверждала: «Справедливые выборы в Беларуси укрепят также нашу собственную (американскую. — Прим.) демократию».

 
 
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Как заявил Энтони Блинкен, Вашингтон продолжит добиваться освобождения политзаключенных в Беларуси.
 
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