Год в условиях пандемии. Опрос: вы ходите на работу или все еще на удаленке?

Источник материала: realt.by

В феврале 2020 года мы с удивлением следили за изолированным "Даймонд принцесс" в японском порту Йокогама, а вскоре сами оказались заперты по домам. Масочный режим, удаленка, закрытые границы – жизнь пошла по сценарию апокалиптического фильма, и люди, кажется, привыкли. Многие белорусы уже год работают из дома. А думают ли возвращаться? Когда? Тема злободневная, предлагаем обсудить. Отвечайте честно, но помните – опрос читают собственники бизнес-центров. Им страшно.