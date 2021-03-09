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Год в условиях пандемии. Опрос: вы ходите на работу или все еще на удаленке?

09.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В феврале 2020 года мы с удивлением следили за изолированным "Даймонд принцесс" в японском порту Йокогама, а вскоре сами оказались заперты по домам. Масочный режим, удаленка, закрытые границы – жизнь пошла по сценарию апокалиптического фильма, и люди, кажется, привыкли. Многие белорусы уже год работают из дома. А думают ли возвращаться? Когда? Тема злободневная, предлагаем обсудить. Отвечайте честно, но помните – опрос читают собственники бизнес-центров. Им страшно.

Год в условиях пандемии. Опрос: вы ходите на работу или все еще на удаленке?
Фото: zen.yandex
 
 
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В феврале 2020 года мы с удивлением следили за изолированным "Даймонд принцесс" в японском порту Йокогама, а вскоре сами оказались заперты по домам. Масочный режим,...
 
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