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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Старых Дорогах открывается новая пеллетная линия Отходы от переработки - в современное экологичное сырье. В Стародорожском опытном лесхозе завершают работы по строительству пеллетного цеха. Здесь все...

Отходы от переработки - в современное экологичное сырье. В Стародорожском опытном лесхозе завершают работы по строительству пеллетного цеха. Здесь все необходимые условия для эффективной работы. Достаточная сырьевая база, развитое собственное лесопиление и опытный коллектив. Уже летом цех по производству биотоплива будет готов, а осенью начнется заготовка. За первый год на этом участке планируют произвести более 20 тысяч тонн материала.Пеллетный цех даст возможность создать новые рабочие места. Линия рассчитана на круглосуточную работу в три смены.