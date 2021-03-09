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В Старых Дорогах открывается новая пеллетная линия

09.03.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Отходы от переработки - в современное экологичное сырье.  В Стародорожском опытном лесхозе завершают работы по строительству пеллетного цеха. Здесь все необходимые условия для эффективной работы. Достаточная сырьевая база, развитое собственное лесопиление и опытный коллектив. Уже летом цех по производству  биотоплива будет готов, а осенью начнется заготовка. За первый год на этом участке планируют произвести  более 20 тысяч тонн  материала.

Пеллетный цех даст возможность создать новые рабочие места. Линия рассчитана на круглосуточную работу в три смены. 

 
 
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Отходы от переработки - в современное экологичное сырье.  В Стародорожском опытном лесхозе завершают работы по строительству пеллетного цеха. Здесь все...
 
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