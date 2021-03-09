ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Максим Знак остается в СИЗО до 9 мая

09.03.2021 10:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Члену президиума Координационного совета, юристу Максиму Знаку продлен срок содержания под стражей до 9 мая. Об этом TUT.BY сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Максима Знака задержали 9 сентября. Его обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). 25 января ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 9 марта, а на днях Знаку продлили еще на два месяца.

— Максиму вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей. Мы обжалуем решение следствия, — прокомментировал решение продлить содержание адвоката в СИЗО Дмитрий Лаевский.

Напомним, первое дело против Координационного совета по ч. 3 ст. 361 было возбуждено в конце августа. В декабре Генпрокуратура возбудила еще два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем. 10 февраля Максиму Знаку предъявили обвинения по этим двум статьям.

Ранее защитники Знака уже заявляли, что фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члену президиума Координационного совета, юристу Максиму Знаку продлен срок содержания под стражей еще на два месяца.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Пандемия показала уязвимости товарной номенклатуры белорусского экспорта. Каков прогноз?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by