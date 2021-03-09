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Максим Знак остается в СИЗО до 9 мая
09.03.2021 10:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Члену президиума Координационного совета, юристу Максиму Знаку продлен срок содержания под стражей до 9 мая. Об этом TUT.BY сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский.
Максима Знака задержали 9 сентября. Его
— Максиму вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей. Мы обжалуем решение следствия, — прокомментировал решение продлить содержание адвоката в СИЗО Дмитрий Лаевский.
Напомним, первое дело против Координационного совета по ч. 3 ст. 361 было возбуждено в конце августа. В декабре Генпрокуратура
Ранее защитники Знака уже заявляли, что фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав.
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Члену президиума Координационного совета, юристу Максиму Знаку продлен срок содержания под стражей еще на два месяца.
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