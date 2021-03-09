Пандемия показала уязвимости товарной номенклатуры белорусского экспорта. Каков прогноз?

Источник материала: Tut.by

Негативная динамика по большинству ключевых экспортных товаров Беларуси предопределила падение экспорта в 2020-м. В очередной раз остро стал вопрос по страновой диверсификации поставок, поскольку почти половина экспорта на 50% и более зависит от российского рынка. В 2021-м мировая конъюнктура складывается благоприятно, однако в процесс восстановления белорусского экспорта вмешиваются санкции, что может привести даже к дальнейшему падению экспорта, считают эксперты «Кошта урада».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Краткие итоги 2020-го

На экспорт поставлены 1104 товарные позиции (в 2019-м — 1098).

Три крупнейшие экспортные позиции — нефтепродукты, калийные удобрения, сыры и творог. Доля в экспорте — 19%.

По импорту приобретались 1155 товарных позиций (в 2019 — 1158).

Три крупнейшие импортные позиции — сырая нефть, природный газ, легковые автомобили. Доля в импорте — 22,5%.

Доля России в экспорте 799 товарных позиций — более 50%.

Какие товарные позиции даже в пандемию чувствовали себя хорошо?

В 2020-м белорусские компании поставили на экспорт товаров на сумму 29 млрд долларов, что на 11,9% меньше, чем в 2019-м. Поставки осуществлялись по 1104 товарным позициям, данные о которых есть в базе внешней торговли Белстата. Часть экспорта осуществляется по закрытым позициям, товарная номенклатура таких поставок не раскрывается.

По сравнению с 2019-м ассортиментный перечень экспорта незначительно расширился, однако это не привело к увеличению поставок. Ни одна позиция белорусского экспорта по сравнению с 2019 не выросла больше, чем на 70 млн долларов. Максимальный стоимостной прирост экспорта отмечен по сырам и творогу — в 2020-м этой продукции было поставлено на экспорт на 1065 млн долларов, что на 69 млн больше, чем в предыдущем году. И можно было бы порадоваться за такой рост, если бы не одно «но». Дело в том, что почти 94% экспорта продукции отправляется только в одну страну — в Россию. Столь высокая зависимость от одного рынка делает поставщиков зависимыми от возможных торговых конфликтов между нашими странам, которые неоднократно случались в предыдущие годы.

Для поставщиков сахара 2020-й стал периодом выхода из кризиса. Неурожай в России и глобальное снижение инвестиций в производство сахара на фоне падения цен в предыдущие годы привело к закономерному итогу — снижению производства сахара в мире и последовавшему за этим росту цен. Если в декабре 2019 Беларусь поставляла сахар на экспорт по цене ниже 300 долларов за тонну, то в декабре 2020 цена поставок выросла до 488 долларов. Однако основной причиной увеличения экспорта стал рост поставок в ряд стран — Казахстан, Китай, Грузию и Израиль. В Китай ранее поставки в значительных объемах не осуществлялись, в 2020 в эту страну было поставлено сразу 20 тыс. тонн сахара.

В 2020-м белорусские поставщики битума смогли нарастить свои поставки в Украину в количественном выражении на 70%, чему способствовало падение цен на продукцию на 15%. Поставки в эту страну занимают 85% от всего объема экспорта по данной позиции, что создает дополнительные риски на фоне возможного введения санкций в отношении Беларуси со стороны украинских властей.

Рост экспорта отдельных позиций приводит к одновременному увеличению импорта сырья и материалов для их производства. Поставки легковых автомобилей выросли со 199 млн долларов до 236 млн, что связано с увеличением производства предприятия «БелДжи». При этом отмечен рост импорта кузовов для автомобилей из Китая на 54 млн долларов, что перекрывает рост экспорта автомобилей.

На 51 млн долларов вырос экспорт отходов, полученных при извлечении соевого масла, при этом импорт соевых бобов вырос на 60 млн долларов.

Суммарно по 580 товарным позициям отмечен рост экспорта, однако из них только по 250 он превзошел сумму в 1 млн долларов.

Три кита белорусского экспорта

Белорусский экспорт слабо диверсифицирован по товарным позициям. Есть три ключевые экспортные группы, от состояния поставок которых в значительной степени зависит общая ситуация с экспортом. Это нефть и нефтепродукты, калийные удобрения и молочная продукция.

В 2020-м наибольшему воздействию подверглась группа нефти и нефтепродуктов. Драматический обвал цен на нефть, при котором весь мир увидел отрицательные цены на это сырье, не мог не затронуть белорусский экспорт. В 2019-м на экспорт было отправлено нефти на 727 млн долларов и еще на 5,2 млрд долларов — нефтепродуктов. В 2020-м, благодаря упорству в нефтяной войне белорусской стороны и по причине падения цен, поставки нефти из Беларуси сократились на 384 млн долларов, поставки нефтепродуктов — на 2,5 млрд долларов. Общие потери по группе — 2,8 млрд долларов, или почти 10% от экспорта. Компенсировать такие потери ни одна другая группа товаров была не в состоянии.

Ситуация с экспортом калийных удобрений стала понятна уже в начале 2020-го, после подписания контрактов с Индией и Китаем. Снижение контрактных цен предопределило уменьшение поступлений от экспорта калийных удобрений. Что и произошло по итогам 2020-го. Поставки калийных удобрений сократились на 354 млн долларов и составили 2,4 млрд долларов.

Лучше остальных позиций прошла 2020-й молочная продукция (коды ТНВЭД 0401 — 0406). Суммарный экспорт составил 2,4 млрд долларов, что на 57 млн долларов больше, чем годом ранее. Основной вклад внесли сыры и творог.

Опасная зависимость от рынка России

2020-й подтвердил еще один факт — белорусский экспорт слишком зависим от ситуации на рынке России. Крупнейшая экспортная позиция последних лет, нефтепродукты, при сокращении поставок нефти из России существенно снизилась в объемах, что одновременно привело к увеличению России в общем объеме белорусского экспорта до 45%, поскольку эта позиция экспортируется преимущественно в страны ЕС.

Почти 800 экспортных позиций из 1100 на 50% и более поставляются в Россию, а у 366 позиций зависимость от российского рынка — более 90%. При этом в группу высоко зависимых позиций входят сыр и творог, подсолнечное масло, пахта и йогурт. При такой диверсификации любые кризисные явления, конфликты, девальвация, санкции автоматически отражаются на белорусских экспортерах. Попытки диверсифицировать поставки молочной продукции предпринимаются, упор делается на рынок Китая, однако это не решает проблему. Чем больше стран — покупателей, тем проще поставщикам реагировать на изменение конъюнктуры.

Отдельно стоит выделить реэкспортные поставки, которые целиком и полностью осуществляются на российский рынок. Из наиболее известных в прессе упоминаются срезанные цветы и бутоны, однако товарная номенклатура только этой позицией не ограничивается. В эту группу товаров стоит добавить обувь, трикотажные полотна, одежду и многое другое. Последние события, в частности, усиленный контроль за поставками цветов через Беларусь, показали насколько быстро российские таможенные органы могут приостановить подобную деятельность.

Перспективы-2021

Контракт по калийным удобрениям подписан , цены по сравнению с 2020-м увеличились, что позволяет предполагать рост экспорта по этой позиции, если в процесс поставок не вмешается санкционная политика.

Аналогичная ситуация складывается с нефтепродуктами — цены на нефть вернулись на уровень до начала пандемии, что предполагает повышение экспортных цен на нефтепродукты.

Особое опасение вызывает возможное усиление протекционизма на локальных рынках. Многие страны в период пандемии существенно сократили производство продукции, граждане остались без работы, пакеты мер по стимулированию экономики предполагают активное вливание финансовых ресурсов в экономику, но ресурсы будут направлены в первую очередь собственным производителям.

Для Беларуси основным фактором риска, который может повернуть процесс восстановления экспорта, является возможный санкционных механизм со стороны стран ЕС и США. Включение предприятий в санкционные списки, особенно со стороны США, приведет не просто к сложностям во взаиморасчетам, возможна временная приостановка деятельности предприятий, попавших под санкции. И предсказать или подготовиться к этому практически невозможно.