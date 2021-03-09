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Евро упал на старте торгов во вторник, доллар США подорожал
09.03.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Евро упал в цене, доллар США и российский рубль незначительно прибавили в цене на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:33, евро подешевел на 0,61%, доллар США прибавил в стоимости 0,07%, российский рубль добавил 0,07%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 9 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, л
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Евро подешевел, доллар США и российский рубль набрались сил и пошли в рост в начале торгов во вторник.
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