Евро упал на старте торгов во вторник, доллар США подорожал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Евро упал в цене, доллар США и российский рубль незначительно прибавили в цене на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:33, евро подешевел на 0,61%, доллар США прибавил в стоимости 0,07%, российский рубль добавил 0,07%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 9 марта:

1 евро – 3,12 белорусского рубля

1 доллар США – 2,61 рубля

100 российских рублей – 3,51 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, л учшей валютой для сбережений наступающей весной станет доллар.

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