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Мозырский НПЗ возобновил прием нефти по "Дружбе" после перерыва

09.03.2021 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Мозырский НПЗ возобновил прием "черного золота" по нефтепроводу "Дружба", об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по "Дружбе", - рассказал Демин.

Он отметил, что завод приостанавливал прием по нефтепроводу из-за поставок партии нефти из Азербайджана.

По нефтепроводу "Дружба" осуществляется транзит российской нефти в Европу.

 
Теги: Минск
 
 
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НПЗ временно приостанавливал прием российской нефти из-за поставок партии "черного золота" из Азербайджана.
 
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