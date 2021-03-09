Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Мозырский НПЗ возобновил прием "черного золота" по нефтепроводу "Дружба", об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по "Дружбе", - рассказал Демин.

Он отметил, что завод приостанавливал прием по нефтепроводу из-за поставок партии нефти из Азербайджана.

По нефтепроводу "Дружба" осуществляется транзит российской нефти в Европу.