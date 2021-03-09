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Мозырский НПЗ возобновил прием нефти по "Дружбе" после перерыва
09.03.2021 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Мозырский НПЗ возобновил прием "черного золота" по нефтепроводу "Дружба", об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по "Дружбе", - рассказал Демин.
Он отметил, что завод приостанавливал прием по нефтепроводу из-за поставок партии нефти из Азербайджана.
По нефтепроводу "Дружба" осуществляется транзит российской нефти в Европу.
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НПЗ временно приостанавливал прием российской нефти из-за поставок партии "черного золота" из Азербайджана.
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