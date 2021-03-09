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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские пиломатериалы на $2,6 млн проданы в Китай через БУТБ Белорусские пиломатериалы более чем на 2,5 миллионов долларов проданы в Китай через БУТБ. В денежном выражении это самая крупная партия сырья, проданная на бирже с...

Белорусские пиломатериалы более чем на 2,5 миллионов долларов проданы в Китай через БУТБ. В денежном выражении это самая крупная партия сырья, проданная на бирже с доставкой до пункта назначения на территории КНР. Стоит отметить и высокий уровень конкуренции между покупателями, что позволило белорусским экспортерам за счет роста цены дополнительно заработать порядка $220-ти тысяч долларов. Такие торговые сессии по реализации пиломатериалов на экспорт с доставкой в страну покупателя проводятся на БУТБ с декабря прошлого года. В результате чего объемы поставок этой продукции в Китай существенно увеличились и по итогам января-февраля составили почти $5 миллионов долларов.