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Белорусские пиломатериалы на $2,6 млн проданы в Китай через БУТБ

09.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские пиломатериалы более чем на 2,5 миллионов долларов  проданы в Китай через БУТБ. В денежном выражении это самая крупная партия сырья, проданная на бирже с доставкой до пункта назначения на территории КНР. Стоит отметить и высокий уровень конкуренции между покупателями, что позволило белорусским экспортерам за счет роста цены дополнительно заработать порядка $220-ти тысяч долларов. Такие торговые сессии по реализации пиломатериалов на экспорт с доставкой в страну покупателя проводятся на БУТБ с декабря прошлого года. В результате чего объемы поставок этой продукции в Китай существенно увеличились и по итогам января-февраля составили почти $5 миллионов долларов.
 
 
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Белорусские пиломатериалы более чем на 2,5 миллионов долларов  проданы в Китай через БУТБ. В денежном выражении это самая крупная партия сырья, проданная на бирже с...
 
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