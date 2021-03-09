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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские нефтепродукты начали поставлять в российские морские порты Белорусские нефтепродукты начали поставлять в российские морские порты. Еще 5 марта с Мозырского НПЗ несколькими составами было отправлено более 5 тысяч тонн...

Белорусские нефтепродукты начали поставлять в российские морские порты. Еще 5 марта с Мозырского НПЗ несколькими составами было отправлено более 5 тысяч тонн белорусского бензина. И уже на следующий день первый из этих составов пришел на территорию России. Как ожидается, сегодня (9 марта) он прибудет в терминал "Портэнерго". Также в прошлую субботу была отгружена партия мазута общим объемом 3 600 тонн с перевалкой в "Петербургский нефтяной терминал". Поставки состоялись в соответствии с подписанным 19 февраля межправительственным соглашением. Документ предполагает перевалку почти 10 миллионов тонн грузов в ближайшие три года: это мазут, бензин, газойль и масло. Отметим, соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.