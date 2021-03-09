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Курсы валют на 9 марта
09.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших торгах доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. На это утро: доллар - 2 рубля 61 копейка, евро - 3 рубля 12 копеек и 3 рубля 51 копейка стоят 100 российских.
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На прошедших торгах доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. На это утро: доллар - 2 рубля 61 копейка, евро - 3 рубля 12 копеек и 3 рубля 51 копейка стоят...
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