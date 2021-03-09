Три хозяйства Управделами, Мошенский и Баскин. Кому молока больше всех нужно

Источник материала: Tut.by

Лидером по производству сырого молока в прошлом году стало пружанское предприятие «Журавлиное». Оно потеснило с первого места еще одно хозяйство из самого молочного района Беларуси «Ружаны-Агро».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В топ-15 крупнейших производителей молока вошли также пружанские предприятия «Агро-Колядичи» и «Великосельский-Агро».

По сравнению с прошлогодним списком в нем произошло только одно изменение: сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината вытеснил «Птицефабрику «Дружба» из Барановичского района.

Из лидеров объемы производства молока сократились по сравнению с прошлым годом только у шкловского предприятия «Александрийское», которое входит в Агропромышленный холдинг Управделами президента Беларуси (АПХ УДП РБ). От последнего в топ-15 вошли хозяйства «Василишки» и «Тихиничи».

Молоко также производят фермы других президентских хозяйств — «Восхода», «АСБ Агро Городец», «АСБ Агро Кухтичи», сельскохозяйственные филиалы заводов «Молочный гостинец» и Пинского мясокомбината. АПХ УДП РБ является крупнейшим производителем этого продукта в Беларуси и входит в тройку лидеров на постсоветском пространстве.

Частный бизнес в топ-15 по-прежнему представлен только двумя хозяйствами. Одно из них «Савушкина пуща», которая принадлежит Александру Мошенскому. Второе — «Смолевичи Бройлер», собственником которого является могилевский бизнесмен Евгений Баскин.

Топ-15 крупнейших производителей молока в Беларуси в 2020 году

№ Предприятие Район Объем производства молока в 2020 г., в тоннах Объем производства молока в 2019 г., в тоннах 1 «Журавлиное» Пружанский 49 243 39 694 2 «Ружаны-Агро» Пружанский 47 324 46 749 3 «Беловежский» Каменецкий 43 680 31 160 4 «Парохонское» Пинский 40 725 39 043 5 «Василишки» Щучинский 38 697 37 806,7 6 «Александрийское» Шкловский 33 839 34 381 7 «Тихиничи» Рогачевский 33 461 29 022 8 «Остромечево» Брестский 32 820 27 258 9 Агрокомбинат «Снов» Несвижский 31 442 30 830 10 Витебская бройлерная птицефабрика Витебский 31 231,1 26 948 11 «Савушкина пуща» Каменецкий 29 124 25 251 12 «Смолевичи Бройлер» Смолевичский 28 842 25 996 13 Сельскохозяйственный филиал Слуцкого сыродельного комбината Слуцкий 28 803 25 251 14 «Агро-Колядичи» Пружанский 26 624 26 010 15 «Великосельское-Агро» Пружанский 26 284 24 307

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ