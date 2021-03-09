Посол РФ в Беларуси рассказал о предложении о встрече от оппозиции и сравнил ее с обществом книголюбов

Источник материала: Tut.by

Координационный совет обращался к посольству России в Минске с просьбой о встрече, однако получил отказ. Об этом посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал в интервью телеканалу РБК.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дмитрий Мезенцев высказался о внутреннем кризисе в Беларуси. Дипломат считает, что недовольство в нашей стране удалось погасить, а ситуацию — стабилизировать. Он отметил некоторые шаги представителей власти к налаживанию диалога, отметив работу в этом направлении председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

— Внешне кризис преодолен, но это совершенно не значит, что не будет попыток по раскачиванию ситуации здесь. И вот я вижу, как много внимания сегодня руководители республики, в частности Наталья Ивановна Кочанова, глава верхней палаты парламента, уделяют разговору с молодыми людьми, с вузовской молодежью, с теми молодыми людьми, которые работают на реальном производстве, в агросекторе. Разговор руководителя такого ранга на равных очень важен. Потому что сам факт встречи уже хорош сам по себе. Но если ни от одного вопроса, которые молодые люди задают руководителями республики, они не уходят, это подтверждение того, что можно сделать так, чтобы тебя слышали, — заявил Мезенцев.

Отвечая на вопрос о том, насколько искренними были высказывания белорусской оппозиции о том, что она не имеет ничего против России и развития с ней отношений, Мезенцев сравнил ее риторику с техническим понятием.

— Это вот попытка «зашунтировать цепь», когда на одной стороне белорусское руководство, а на другой стороне Российская Федерация. Подтвердить неизменность традиции отношений с Россией, тем самым выведя белорусское руководство из поля активного диалога с Россией. И, соответственно, если белорусские руководители не пошли на диалог с так называемой оппозицией — в принципе отвести эту страницу как несуществующую. И сказать России, что для вас угрозы нет и позвольте нам здесь вести себя так, как мы считаем нужным по западным лекалам. Ну, это же очевидные вещи совершенно.

Мезенцев также вспомнил о том, что лидеры белорусской оппозиции обращались в российское посольство и к нему лично с просьбой о встрече, на которой планировалось обсуждать направления взаимодействия Координационного совета с Российской федерацией, на которую представительство ответило отказом. Сам же орган белорусской оппозиции он сравнил с обществом книголюбов.

— Я не очень понимаю: Координационный совет — он один? Или их, может быть, пять? Или двадцать? Это люди, которых никто никогда не выбирал. Это люди, не облеченные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Это такое одно из общественных объединений. Ну, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти.

Посол России также отметил, что считает, что на большое количество претензий к действиям представителей власти услышал «адекватные, открытые, справедливые, честные ответы белорусских силовиков».

Дмитрий Мезенцев заявил также, что не видит никаких оснований для невыполнения многократным белорусским руководством обещаний, сделанных по теме конституционной реформы, и отметил изменение его риторики и «готовность белорусской власти слышать людей».

О вакцине

Мезенцев рассказал в том числе и о передаче технологий производства вакцины «Спутник V» Беларуси. По словам дипломата, это было четким решением президента России и руководства страны.

— Очень предметно шли переговоры представителей фарминдустрии Беларуси с российскими партнерами. Вот сегодня есть факт пробного выпуска вакцины здесь, в Минске. И вот философия была такая: первый квартал будет законтрактовано 340 тысяч однокомпонентных доз, в марте месяце разворачивается производство. По мере наращивания производства и вакцинирования граждан Республики Беларусь, населения страны, будет формироваться популяционный иммунитет с тем, чтобы, во-первых, был ресурс и запас вакцины для Беларуси, для населения. А в будущем возможно, чтобы производство здесь, в Минске, совместное производство, подчеркну, могло удовлетворить те заявки, которые, возможно, поступят и из-за рубежа, когда «Спутник» еще более докажет свою убедительность и эффективность.

На вопрос о том, зачем России было передавать технологии производства вакцины Беларуси, посол прибег к сравнению взаимоотношений двух стран со взаимоотношениями братьев, один из которых попал в беду.

— Мы поступили так, как должны были поступить. Это пример, который показал президент России всему миру и всем постсоветским республикам. Мы работаем и действуем и в рамках и Союзного государства также.

«Запад переосмысливает формат давления на Беларусь»

О введенных ЕС и США санкциях Мезенцев высказал свою личную оценку. По его мнению, Запад переосмысливает формат давления на Беларусь — оно будет меняться на более тонкую и умную работу. Действия же в прошлом году он назвал «жестким и неправовым давлением» и отметил, что задача некоторых сил по отрыву Беларуси от России никуда не делась.

— Я допускаю, что вот те месяцы линейного наращивания угроз и претензий будут сочетаться в ближайшее время с призывами найти формат диалога, учесть мнение граждан, мнение власти.

В начале интервью российский посол также отмечал, что в Минске незадолго до президентских выборов на остановках общественного транспорта была «реклама Евросоюза». По его мнению, белорусы должны больше знать о Союзном государстве и его возможностях, о которых они пока не слишком в курсе. Мезенцев также считает, что символика объединения двух стран, которой пока нет, стала бы важным сплачивающим фактором.

Российский посол говорил и о продолжении работы Москвы и Минска по интеграционным картам, отметив, что масштаб сближения будет определяться белорусской стороной. В интервью он коснулся сотрудничества Беларуси и России в военной сфере, а также вопроса работы атомной электростанции в Островце и претензий литовской стороны.