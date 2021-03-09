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Евро и доллар упали в цене на торгах во вторник
09.03.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Евро и доллар США подешевели на торгах во вторник, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро упал на 0,64%, доллар США уменьшился в стоимости на 0,08%, а российский рубль, наоборот, подорожал на 0,21%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 9 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин,
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Европейская и американская валюты подешевели на торгах во вторник, российский рубль укрепил свои позиции и подорожал.
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