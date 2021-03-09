Евро и доллар упали в цене на торгах во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Евро и доллар США подешевели на торгах во вторник, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро упал на 0,64%, доллар США уменьшился в стоимости на 0,08%, а российский рубль, наоборот, подорожал на 0,21%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 9 марта:

1 евро – 3,12 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,61 рубля;

100 российских рублей – 3,51 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, лучшей валютой для сбережений наступающей весной станет доллар.

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