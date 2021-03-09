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"Хорошая кухня в комнате на 10 кв.м. стоит около $3400". Анна Послед раскрывает секреты кухонного бизнеса в рубрике "Как я построил"

09.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Как можно построить компанию, которая будет приносить доход десятилетиями? Как пережить несколько кризисов и почему «ставка» на качество — всегда выигрышная? На эти и другие вопросы в новой рубрике на YouTube-канале Realt.by «Как я построил» отвечает маркетолог и контент-менеджер компании Alvaline kitchen Анна Послед (@posledanna). Кстати, разговор пойдет и о том, как правильно выбрать фасады кухонь, что нужно знать по установке техники и на чем можно сэкономить, если решил заказать кухню.

"Хорошая кухня в комнате на 10 кв.м. стоит около 00". Анна Послед раскрывает секреты кухонного бизнеса в рубрике "Как я построил"

Содержание ролика:

0:00 — представление

0:30 — с чего начинался бизнес

2:13 — что должен знать тот, кто идет в кухонный бизнес

2:55 — на чем зарабатывает кухонщик

3:55 — делали ли вы бесплатные кухни друзьям

4:10 — сколько стоит качественная кухня для комнаты 10 кв.м.

4:55 — на каком этапе ремонта нужно проектировать кухню

5:24 — что должен знать человек, который идет к кухонщику

6:03 — когда можно вносить правки в проект

6:40 — какие материалы фасадов самые популярные и недорогие

7:37 — как выбрать столешницу

8:21 — на чем можно сэкономить

9:20 — есть ли ограничения по установке техники на кухне

9:55 — современные тенденции в дизайне кухонь

10:14 — почему вы любите свое дело

 
Теги: Минск
 
 
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Как можно построить компанию, которая будет приносить доход десятилетиями? Как пережить несколько кризисов и почему «ставка» на качество — всегда выигрышная? На...
 
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