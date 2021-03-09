"Хорошая кухня в комнате на 10 кв.м. стоит около $3400". Анна Послед раскрывает секреты кухонного бизнеса в рубрике "Как я построил"

Источник материала: realt.by

Как можно построить компанию, которая будет приносить доход десятилетиями? Как пережить несколько кризисов и почему «ставка» на качество — всегда выигрышная? На эти и другие вопросы в новой рубрике на YouTube-канале Realt.by «Как я построил» отвечает маркетолог и контент-менеджер компании Alvaline kitchen Анна Послед ( @posledanna ). Кстати, разговор пойдет и о том, как правильно выбрать фасады кухонь, что нужно знать по установке техники и на чем можно сэкономить, если решил заказать кухню.

Содержание ролика: 0:00 — представление 0:30 — с чего начинался бизнес 2:13 — что должен знать тот, кто идет в кухонный бизнес 2:55 — на чем зарабатывает кухонщик 3:55 — делали ли вы бесплатные кухни друзьям 4:10 — сколько стоит качественная кухня для комнаты 10 кв.м. 4:55 — на каком этапе ремонта нужно проектировать кухню 5:24 — что должен знать человек, который идет к кухонщику 6:03 — когда можно вносить правки в проект 6:40 — какие материалы фасадов самые популярные и недорогие 7:37 — как выбрать столешницу 8:21 — на чем можно сэкономить 9:20 — есть ли ограничения по установке техники на кухне 9:55 — современные тенденции в дизайне кухонь 10:14 — почему вы любите свое дело