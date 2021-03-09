Глава КГБ рассказал о планах дестабилизации ситуации 25−27 марта

Источник материала: Tut.by

Комитет госбезопасности фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране. Об этом после доклада Александру Лукашенко заявил председатель КГБ Иван Тертель, передает телеграм-канал Белтелерадиокомпании.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он констатировал, что обстановка в стране стабильная.

— Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнеры (официально, неофициально), дипломатический корпус, что острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная.

При этом он обратил внимание на несколько моментов.

— Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе — это попытки (и доложено о конкретных лицах, планах) дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25−27 марта, — сказал он.

Председатель КГБ подчеркнул, что попытки по возобновлению протестной активности предпринимают «так называемые заграничные подрывные центры и стоящие за ними спецслужбы, заинтересованные политические круги».

— Об этом известно было ранее, на протяжении нескольких месяцев анонсировалось. Мы готовы к этому и примем все меры для того, чтобы лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством, — заявил он.

По словам Ивана Тертеля, КГБ также отмечает рост террористических угроз: «К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств», но подчеркнул, что «правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы».