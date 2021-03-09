Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нефть поднялась выше $68 за баррель впервые с января 2020 года После решения ОПЕК+, принятого 4 марта, сохранить в апреле текущий уровень добычи нефти, цены на черное золото выросли сразу на 5 %, потом прибавили еще 1,5-2 %5....

После решения ОПЕК+, принятого 4 марта, сохранить в апреле текущий уровень добычи нефти, цены на черное золото выросли сразу на 5 %, потом прибавили еще 1,5-2 %5. Стоимость Brent поднялась до 68 долларов за баррель, WTI - до 65-ти. В последний раз такие цены были в январе прошлого года. По мнению аналитиков, во втором полугодии стоимость нефти будет зависеть от того, насколько быстро страны ОПЕК+ захотят и смогут нарастить добычу в тот момент, когда восстановление спроса ускорится. Как отметили эксперты, спрос и предложение на рынке еще до конца не восстановились до докризисных уровней. Тем не менее это уже неплохие показатели.