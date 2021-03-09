Шейман рассказал, сколько миллиардов заработало управделами президента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 2,7 миллиарда рублей, рассказал об итогах работы управляющий делами президента Виктор Шейман в ходе доклада главе государства.

По его словам, удалось обеспечить рост добавленной стоимости товаров и услуг в 2,5 раза. При этом производительность труда выросла почти в 2,6 раза.

Сельскохозяйственные предприятия обеспечили рост объемов валовой продукции на уровне 115,6%. Темп роста объемов промышленной продукции составил 104,6%.

Позитивную динамику демонстрировал и строительный сектор. В Национальном парке в прошлом году завершили возведение музея под открытым небом. В то же время пандемия негативно отразилась на туристической сфере.

"Оборот внешней торговли товарами и услугами по линии Управления делами в 2020 году сложился в размере 240,8 миллионов долларов. Экспорт товаров и услуг составил почти $197 млн", - цитирует Виктора Шеймана БелТА .

Напомним, что Управление делами президента ранее было включено в пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Всего ЕС ввел три пакета рестрикций (2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года) в отношении белорусских официальных лиц и представителей бизнеса в ответ на политический кризис, вызванный итогами президентской кампании.

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