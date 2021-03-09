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Шейман рассказал, сколько миллиардов заработало управделами президента
09.03.2021 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 2,7 миллиарда рублей, рассказал об итогах работы управляющий делами президента Виктор Шейман в ходе доклада главе государства.
По его словам, удалось обеспечить рост добавленной стоимости товаров и услуг в 2,5 раза. При этом производительность труда выросла почти в 2,6 раза.
Позитивную динамику демонстрировал и строительный сектор. В Национальном парке в прошлом году завершили возведение музея под открытым небом. В то же время пандемия негативно отразилась на туристической сфере.
"Оборот внешней торговли товарами и услугами по линии Управления делами в 2020 году сложился в размере 240,8 миллионов долларов. Экспорт товаров и услуг составил почти $197 млн", - цитирует Виктора Шеймана
Напомним, что Управление делами президента ранее было
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Внешнеторговый оборот товарами и услугами предприятий, входящих в состав управления делами, составил около 240 миллионов долларов.
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