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Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом

09.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На необычную квартируиз базы Realt.byобратил внимание Telegram-канал “Будни риэлтора. Минск”. Не смогли пройти мимо и мы – второго такого интерьера вы больше точно не найдете. Вместо обоев – настенная живопись, вместо аксессуаров – пластиковые стаканчики. Показываем, что такое ремонт для себя.

Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом

Кто бы подумал, что в застенках серой 9-этажки на окраине Минска таится такое изобилие цвета и фактур. «Двушка» находится на 5 этаже типового дома 1974 года строительства: планировка стандартная, площадь 48,5 «квадратов», в квартире раздельные санузлы, лоджия застеклена.

Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом

С первого взгляда ничего необычного, но сюрпризы нас ждут внутри. Интерьер квартиры сильно отличается от всего, что вы видели до. Показываем.

Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом

 
Теги: Минск
 
 
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На необычную квартиру из базы Realt.by обратил внимание Telegram-канал “Будни риэлтора. Минск”. Не смогли пройти мимо и мы – второго такого интерьера вы больше точно не...
 
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