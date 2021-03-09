Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом

Источник материала: realt.by

На необычную квартируиз базы Realt.byобратил внимание Telegram-канал “Будни риэлтора. Минск” . Не смогли пройти мимо и мы – второго такого интерьера вы больше точно не найдете. Вместо обоев – настенная живопись, вместо аксессуаров – пластиковые стаканчики. Показываем, что такое ремонт для себя.

Кто бы подумал, что в застенках серой 9-этажки на окраине Минска таится такое изобилие цвета и фактур. «Двушка» находится на 5 этаже типового дома 1974 года строительства: планировка стандартная, площадь 48,5 «квадратов», в квартире раздельные санузлы, лоджия застеклена.







С первого взгляда ничего необычного, но сюрпризы нас ждут внутри. Интерьер квартиры сильно отличается от всего, что вы видели до. Показываем.













