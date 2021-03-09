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Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
09.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На необычную квартируиз базы Realt.byобратил внимание Telegram-канал
Кто бы подумал, что в застенках серой 9-этажки на окраине Минска таится такое изобилие цвета и фактур. «Двушка» находится на 5 этаже типового дома 1974 года строительства: планировка стандартная, площадь 48,5 «квадратов», в квартире раздельные санузлы, лоджия застеклена.
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Вместо обоев — настенная живопись, вместо аксессуаров — пластиковые стаканчики. В Минске продается квартира с очень нестандартным ремонтом
На необычную квартиру из базы Realt.by обратил внимание Telegram-канал “Будни риэлтора. Минск”. Не смогли пройти мимо и мы – второго такого интерьера вы больше точно не...
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