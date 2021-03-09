«Гродно Азот» заявил о потерях из-за решения Совмина повысить цены на удобрения лишь на 5%

Источник материала: Tut.by

Недавно в Совете министров обсуждали стоимость белорусских удобрений для агропромышленного комплекса. Производителям не позволили сильно увеличить отпускную цену, несмотря на возросшие затраты.



Фото: Вестник Белнефтехима

«По вопросу формирования цен на азотные удобрения для сельского хозяйства предприятию удалось увеличить стоимость продукции на пять процентов, что расходится с планами и влечет за собой некоторые финансовые потери», говорится в сообщении «Гродно Азота».

Затраты предприятия связаны с курсовыми разницами, банковскими кредитами и стоимостью сырья. На доход влияет и ценовая конъюнктура на внешних рынках.

Ранее руководство «Гродно Азота» обозначало проблему с неравномерной закупкой удобрений. Дело в том, что пик реализации минеральных удобрений на белорусском рынке приходится на период с марта по май. Затем продукция идет на экспорт. При этом мировые цены на нее в это время падают.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, на весенние полевые работы в 2021 году необходимо 2,275 млрд рублей. Средства будут направлены на закупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, ремонт и обслуживание сельхозтехники, семена и др. В частности, на дизтопливо и масла необходимо 529,7 млн рублей, на удобрения — 728 млн.

Согласно структуре посевных площадей, яровой сев планируется провести на площади более 2,3 млн га, из них ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на 742,6 тыс. га, картофель — 25,2 тыс. га, сахарная свекла — 97 тыс. га.

В нынешнем году сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме 8,545 млн тонн, в том числе 6,57 млн тонн фуражного. Сахарной свеклы предполагается произвести 5 млн тонн, маслосемян рапса — 714 тыс. тонн, картофеля — 1,1 млн тонн, льнотресты — 180 тыс. тонн, овощей — 625 тыс. тонн, плодов и ягод — 170 тыс. тонн.