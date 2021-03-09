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«Гродно Азот» заявил о потерях из-за решения Совмина повысить цены на удобрения лишь на 5%
09.03.2021 17:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно в Совете министров обсуждали стоимость белорусских удобрений для агропромышленного комплекса. Производителям не позволили сильно увеличить отпускную цену, несмотря на возросшие затраты.
«По вопросу формирования цен на азотные удобрения для сельского хозяйства предприятию удалось увеличить стоимость продукции на пять процентов, что расходится с планами и влечет за собой некоторые финансовые потери», говорится в
Затраты предприятия связаны с курсовыми разницами, банковскими кредитами и стоимостью сырья. На доход влияет и ценовая конъюнктура на внешних рынках.
Ранее руководство «Гродно Азота»
Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, на весенние полевые работы в 2021 году
Согласно структуре посевных площадей, яровой сев планируется провести на площади более 2,3 млн га, из них ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на 742,6 тыс. га, картофель — 25,2 тыс. га, сахарная свекла — 97 тыс. га.
В нынешнем году сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме 8,545 млн тонн, в том числе 6,57 млн тонн фуражного. Сахарной свеклы предполагается произвести 5 млн тонн, маслосемян рапса — 714 тыс. тонн, картофеля — 1,1 млн тонн, льнотресты — 180 тыс. тонн, овощей — 625 тыс. тонн, плодов и ягод — 170 тыс. тонн.
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Недавно в Совете министров обсуждали стоимость белорусских удобрений для агропромышленного комплекса. Но производителям не позволили сильно увеличить отпускную...
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