Первый энергоблок АЭС отключают от сети спустя два дня после включения

Источник материала: Tut.by

Первый энергоблок БелАЭС 10 марта снова отключат от сети. В Минэнерго сообщают , что отключение запланировано в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Отключение первого энергоблока связано с проведением исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня.

«Данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В последний раз первый энергоблок отключали от сети 20 февраля для выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации. А 8 марта он был снова к ней подключен .

Многочисленные отключения энергоблока проводятся для тестирования всех систем и оборудования, отмечают эксперты «Росатома» и работники станции.

— На этом этапе предусмотрено не только тщательное тестирование оборудования на работающем блоке, но и в других различных режимах его работы, включая режимы с отключением от сети. График испытаний энергоблока разработан на основании соответствующих программ, согласованных всеми заинтересованными службами, и утвержден главным инженером АЭС, — говорил ранее директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.