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Первый энергоблок АЭС отключают от сети спустя два дня после включения
09.03.2021 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый энергоблок БелАЭС 10 марта снова отключат от сети. В Минэнерго
Отключение первого энергоблока связано с проведением исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня.
«Данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В последний раз первый энергоблок
Многочисленные отключения энергоблока проводятся для тестирования всех систем и оборудования, отмечают
— На этом этапе предусмотрено не только тщательное тестирование оборудования на работающем блоке, но и в других различных режимах его работы, включая режимы с отключением от сети. График испытаний энергоблока разработан на основании соответствующих программ, согласованных всеми заинтересованными службами, и утвержден главным инженером АЭС, —
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Отключение запланировано для исследований ксеноновых переходных процессов в реакторе
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