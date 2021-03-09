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Оппозиция подала заявку на проведение шествия, митинга и концерта на День Воли

09.03.2021 17:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представители оппозиционных партий и объединений подали в Мингорисполком заявку на празднование Дня Воли. Оно будет представлять из себя шествие, митинг и концерт.


В 2018 году в Минске прошел один из самых многочисленных Дней Воли.

Заявка на проведение Дня Воли была подана от имени трех юридических лиц: движения «За свободу», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и БСДП. День Воли традиционно празднуется 25 марта, но по закону до получения разрешения от городских властей организаторы не могут объявлять, где и в какой день пройдет массовое мероприятие.

Также по закону до подачи заявки в горисполком организаторы должны заключить договоры со «скорой», коммунальниками и милицией, которые будут работать на массовом мероприятии.

— Со «скорой» договор у нас уже есть, коммунальники прислали странный ответ, в котором говорят, что заключат договор после получения разрешения на мероприятие от Мингорисполкома, хотя в законе прописано обратное. В милицию заявление на договор мы подали месяц назад, и они не дают ни отрицательный, ни положительный ответ. В своей заявке в Мингорисполком мы попросили обязать ГУВД, как структуру Мингорисполкома, чтобы они заключили с нами договор, — рассказал TUT.BY глава движения «За свободу» Юрий Губаревич.

 
Теги: Минск
 
 
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День Воли традиционно празднуется 25 марта, но по закону до получения разрешения от городских властей организаторы не могут объявлять, где и в какой день пройдет...
 
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