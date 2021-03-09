Мария Колесникова остается в СИЗО до 8 мая

Источник материала: Tut.by

Мария Колесникова остается в СИЗО № 1 на Володарского до 8 мая. О продлении ей срока содержания под стражей еще на два месяца сообщила пресс-служба Виктора Бабарико.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

6 января стало известно , что следствие продлило Марии Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей на два месяца и она остается в СИЗО до 8 марта.

9 марта Колесникову в СИЗО посетил адвокат и стало известно, что Марии вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей до 8 мая.

Сегодня также стало известно, что срок содержания под стражей на два месяца, до 9 мая, продлен и члену президиума Координационного совета, юристу Максиму Знаку.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино, а в начале января — в СИЗО на Володарского в Минске.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

12 февраля Колесникову обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Добавим, что Марию могут держать в СИЗО до 18 месяцев с момента задержания из-за тяжести обвинения.