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Мария Колесникова остается в СИЗО до 8 мая
09.03.2021 19:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мария Колесникова остается в СИЗО № 1 на Володарского до 8 мая. О продлении ей срока содержания под стражей еще на два месяца сообщила пресс-служба Виктора Бабарико.
6 января
9 марта Колесникову в СИЗО посетил адвокат и стало известно, что Марии вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей до 8 мая.
Сегодня также стало известно, что срок содержания под стражей на два месяца, до 9 мая,
Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и
16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).
12 февраля Колесникову
Добавим, что Марию могут держать в СИЗО до 18 месяцев с момента задержания из-за тяжести обвинения.
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Колесникову, как члена президиума Координационного совета, обвиняют по трем статьям уголовного кодекса. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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