Тертель рассказал о трех известных спецслужбам сценариях по дестабилизации ситуации в стране 25−27 марта

Источник материала: Tut.by

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что спецслужбам достоверно известно: 25−27 марта будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране. Он также заявил, что спецслужбам известно о трех возможных сценариях развития ситуации. Напомним, 9 марта Иван Тертель был с докладом у Александра Лукашенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сценарий разрабатывается за рубежом. Причастны те лица, которые в свое время покинули нашу страну. Он предусматривает, что крайними по этому сценарию будут известные в оппозиции лица: Костусев, Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов. Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятия, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятия на улицах с элементами провокаций, возможными пострадавшими из числа простых граждан и какими-то чрезвычайными ситуациями.

По его словам, один из сценариев предусматривает подачу официальной заявки на проведение мероприятия 25 марта, сбор людей на площади Якуба Коласа, марш до театра оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей «по призыву известных телеграм-каналов», столкновение с правоохранителями, возможно, более жесткие сценарии с участием третьих лиц и с нанесением увечий людям.

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— Второй сценарий предусматривает подачу по заявительному принципу заявки на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор с последующим выводом людей на акцию с эмоциональным подогревом в центральные районы города, с провоцированием действий правоохранительных органов, — рассказал Тертель.

Третий сценарий, по его словам, разработан на случай отсутствия разрешения на заявку: предусматривается «отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов с последующим призывом их на акции со столкновением с правоохранителями в центре города».

— Ожидается, что провокации будут, возможно, со стороны третьих лиц, что повлечет негативные последствия, и на этом фоне удастся оправдать те средства, которые в это вложены, и спровоцировать дальнейшее обострение ситуации.

Тертель отметил: в КГБ знают, кто это планирует за рубежом, какие именно планы, каналы поступления средств, исполнителей на территории Беларуси. По его словам, силовики будут действовать жестко, в соответствии с законодательством. Тертель попросил граждан не поддаваться на провокации.

Глава КГБ заявил, что за границей «сложилось несколько политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся так называемые беглецы, а основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период».