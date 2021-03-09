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В Беларуси разработана система дополнительного пенсионного страхования
10.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Механизм добровольного дополнительного пенсионного страхования разработан в Беларуси. Об этом рассказали в эфире телеканала "СТВ".
Одна из программ, которая предусматривает добровольное дополнительное пенсионное страхование, уже разработана, подготовлен соответствующий проект указа. Минтруда и соцзащиты рассказало, как будет работать новый механизм. Программа называется "3+3".
"Например, если работнику платят дополнительно 3% от заработной платы, то такая же сумма поступит из взноса самого работодателя. Таким образом, нагрузка на работодателя не возрастет", – рассказала заместитель начальника управления министерства труда и социальной защиты Беларуси Ольга Дуб.
Пенсионная реформа
В Беларуси насчитывается более 2,5 млн пенсионеров из почти 9,5 млн человек населения. На выплату пенсий в Беларуси в 2021 году планируется потратить 15 млрд белорусских рублей или 9% от ВВП.
Реформирование пенсионной системы ранее
Министерство труда и социальной защиты Беларуси также не раз говорило о плюсах системы добровольного пенсионного страхования. Но по информации ведомства, добровольным накопительным пенсионным страхованием охвачено менее 5% населения. Минтруда намерено
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Минтруда и соцзащиты рассказало, как будет работать новый механизм дополнительного пенсионного страхования. Программа называется "3+3".
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