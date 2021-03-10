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Тертель рассказал о «десятках килограммов тротила», обнаруженных в тайнике на территории Беларуси
10.03.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала
По словам Тертеля, угрозы исходят с территории соседних государств и речь идет о деятельности «отдельных террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши, Украины». Глава КГБ уточнил, что это касается групп Игоря Олиневича и Николая Автуховича, которые были задержаны в октябре и декабре 2020 года.
— Мы видим, что с территории Украины большие партии оружия доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации. Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения, — сообщил Тертель.
Он также заявил, что спецслужбы принимают необходимые меры: «У нас есть достоверная информация об устремлениях в настоящее время со стороны иных лиц, они исходят и с территории иностранных государств. Отдельные из этих лиц сотрудничают со спецслужбами иностранных государств».
Тертель рассказал, что по группам Олиневича и Автуховича белорусская сторона направила украинским коллегам запросы с телефонами и фамилиями причастных лиц, но ответ не получили.
Тертель сообщил, что спецслужбы задержали организованную группу, а во время расследования силовики нашли тайники с большим количеством взрывчатки. Об этом деле недавно упоминал Александр Лукашенко.
— Тротил там исчисляется десятками килограммов. Обнаружено большое количество пластита, взрывных устройств, специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности, дистанционные средства по подрыву различных объектов. Это серьезная профессионально вооруженная группа, — сказал Тертель.
По его словам, задержанные «прошли определенную серьезную подготовку, участвовали в различных мероприятиях на территории стран, где проходили вооруженные конфликты».
— К сожалению, на данный момент в интересах следствия я не могу назвать фамилии конкретных лиц, не могу назвать конкретные факты, но обещаю, что в ближайшее время нашему обществу будут представлены конкретные лица и факты.
«Группа Автуховича»
О задержании
Сначала уголовное дело СК возбудил по ч. 2 ст. 218 УК «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура Гродно — акт терроризма. Расследовать будет КГБ">переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 УК «Акт терроризма».
Участников группы обвинили в поджоге недостроенного дома в Волковыске и нескольких автомобилей сотрудников милиции в Волковыске и Гродно. Следствие считает поджоги терактами. КГБ
Выступая на Всебелорусском народном собрании, глава КГБ Иван Тертель рассказал о готовящихся терактах: мол,
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Глава КГБ Иван Тертель заявил о «резкой активизации террористических угроз» в отношении нашего государства в последние полгода.
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