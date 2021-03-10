Тертель рассказал о «десятках килограммов тротила», обнаруженных в тайнике на территории Беларуси

Источник материала: Tut.by

Глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил о «резкой активизации террористических угроз» в отношении нашего государства в последние полгода. Он рассказал о найденном на территорий нашей страны тайнике с большим количеством взрывчатки, о котором недавно упомянул Александр Лукашенко.

По словам Тертеля, угрозы исходят с территории соседних государств и речь идет о деятельности «отдельных террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши, Украины». Глава КГБ уточнил, что это касается групп Игоря Олиневича и Николая Автуховича, которые были задержаны в октябре и декабре 2020 года.

— Мы видим, что с территории Украины большие партии оружия доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации. Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения, — сообщил Тертель.

Он также заявил, что спецслужбы принимают необходимые меры: «У нас есть достоверная информация об устремлениях в настоящее время со стороны иных лиц, они исходят и с территории иностранных государств. Отдельные из этих лиц сотрудничают со спецслужбами иностранных государств».

Тертель рассказал, что по группам Олиневича и Автуховича белорусская сторона направила украинским коллегам запросы с телефонами и фамилиями причастных лиц, но ответ не получили.

Тертель сообщил, что спецслужбы задержали организованную группу, а во время расследования силовики нашли тайники с большим количеством взрывчатки. Об этом деле недавно упоминал Александр Лукашенко.

— Тротил там исчисляется десятками килограммов. Обнаружено большое количество пластита, взрывных устройств, специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности, дистанционные средства по подрыву различных объектов. Это серьезная профессионально вооруженная группа, — сказал Тертель.

По его словам, задержанные «прошли определенную серьезную подготовку, участвовали в различных мероприятиях на территории стран, где проходили вооруженные конфликты».

— К сожалению, на данный момент в интересах следствия я не могу назвать фамилии конкретных лиц, не могу назвать конкретные факты, но обещаю, что в ближайшее время нашему обществу будут представлены конкретные лица и факты.

«Группа Автуховича»

О задержании «группы Автуховича» по госТВ рассказали вечером 8 декабря. В сюжете утверждалось, что есть некая группировка, которой руководил волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Среди задержанных не только мужчины, но и женщины. И даже целые семьи.

Сначала уголовное дело СК возбудил по ч. 2 ст. 218 УК «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура Гродно — акт терроризма. Расследовать будет КГБ">переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 УК «Акт терроризма».

Участников группы обвинили в поджоге недостроенного дома в Волковыске и нескольких автомобилей сотрудников милиции в Волковыске и Гродно. Следствие считает поджоги терактами. КГБ внес членов «группы Автуховича» в список террористов — так же как и анархистов из «группы Олиневича».

Выступая на Всебелорусском народном собрании, глава КГБ Иван Тертель рассказал о готовящихся терактах: мол, пик протестной активности в Беларуси пройден , но информация, поступающая из различных источников, в том числе зарубежных партнеров, свидетельствует о том, что «время расслабляться не пришло». «Они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей», — заявил он.