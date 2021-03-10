Источник материала: realt.by

Realt.by начинает цикл материалов о лучших агроусадьбах , максимально приспособленных для проведения свадеб. Нашим гидом стала Алина Балаш - блогер и один из лучших в столице организаторов свадеб. Она точно знает, что нужно для проведения идеального торжества. Первая - усадьба Эден в Сенице. Она создавалась специально для проведения свадеб и открылась в мае 2020 года.

- Эден идеален по расположению - гости могут приезжать и уезжать из Минска на такси, не нужно специально организовывать трансфер, - говорит Алина. Над интерьером работал хороший дизайнер - золото и белизна, хрусталь и мрамор - баланс "дорого" и "эстетично" соблюден идеально.

- Организатору свадеб тут не приходится много тратить на декор. В зале уже чудесная мебель, эстетичное освещение, дорогая посуда. Добавь цветы и что-то, что считают важным молодожены, - интерьер готов. Эден рассчитан на свадьбы до 100 гостей. Впрочем, и меньшему количеству тут будет удобно.









- У усадьбы нет своего ресторана, и это не минус. Организатор свадьбы привезет проверенную службу кейтеринга из Минска. Плюсом можно назвать отдельную гардеробную для гостей, а также помещение для организаторов мероприятия и подрядчиков.





- Несмотря на то, что усадьба расположена почти в Минске, тут есть пять номеров, 18 спальных мест.



А это номер молодоженов.







- Это что-то! Ванная - мечта. Тут можно обеспечить съемку, где каждое фото - как для Pinterest, - говорит Алина.



Кстати, молодоженов в номере всегда ожидает бутылочка шампанского от Эдена.





Зеленая лужайка у дома летом органично объединяется с залом. Тут легко устроить выездную регистрацию, поставить цветочную арку, разместить лаунж-зону.



- Средняя стоимость декора на моих свадьбах - около тысячи долларов, но чем больше живых цветов, тем дороже, - объясняет Алина. - Кейтеринг стоит в эквиваленте 30-60 долларов на человека. Сама аренда - около пары тысяч, но очень зависит от дня, в которой проводят свадьбу, и даже от сезона. Поэтому цена договорная.

Так усадьба выглядит летом во время проведения свадеб. Фото из личного архива Алины Балаш.

За усадьбой находится водоем и дальше, на горочке - Петропавловская церковь. При желании здесь можно организовать и свадьбу с венчанием. Несмотря на топовое расположение, соседи тут находятся на достаточном отдалении. И вы никому не будете мешать, и вас никто не потревожит.

- Я организовала в Эдене три свадьбы - место ведь новое. И рекомендую это место тем, кто хочет устроить классическую элегантную свадьбу.