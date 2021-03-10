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Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

10.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Realt.by начинает цикл материалов о лучших агроусадьбах, максимально приспособленных для проведения свадеб. Нашим гидом стала Алина Балаш - блогер и один из лучших в столице организаторов свадеб. Она точно знает, что нужно для проведения идеального торжества. Первая - усадьба Эден в Сенице. Она создавалась специально для проведения свадеб и открылась в мае 2020 года.

Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- Эден идеален по расположению - гости могут приезжать и уезжать из Минска на такси, не нужно специально организовывать трансфер, - говорит Алина.

Над интерьером работал хороший дизайнер - золото и белизна, хрусталь и мрамор - баланс "дорого" и "эстетично" соблюден идеально.

Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- Организатору свадеб тут не приходится много тратить на декор. В зале уже чудесная мебель, эстетичное освещение, дорогая посуда. Добавь цветы и что-то, что считают важным молодожены, - интерьер готов.

Эден рассчитан на свадьбы до 100 гостей. Впрочем, и меньшему количеству тут будет удобно.

Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- У усадьбы нет своего ресторана, и это не минус. Организатор свадьбы привезет проверенную службу кейтеринга из Минска.

Плюсом можно назвать отдельную гардеробную для гостей, а также помещение для организаторов мероприятия и подрядчиков.

Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- Несмотря на то, что усадьба расположена почти в Минске, тут есть пять номеров, 18 спальных мест.

Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

А это номер молодоженов.

Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- Это что-то! Ванная - мечта. Тут можно обеспечить съемку, где каждое фото - как для Pinterest, - говорит Алина.

Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

Кстати, молодоженов в номере всегда ожидает бутылочка шампанского от Эдена.

Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

Зеленая лужайка у дома летом органично объединяется с залом. Тут легко устроить выездную регистрацию, поставить цветочную арку, разместить лаунж-зону.

Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- Средняя стоимость декора на моих свадьбах - около тысячи долларов, но чем больше живых цветов, тем дороже, - объясняет Алина. - Кейтеринг стоит в эквиваленте 30-60 долларов на человека. Сама аренда - около пары тысяч, но очень зависит от дня, в которой проводят свадьбу, и даже от сезона. Поэтому цена договорная.

Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Так усадьба выглядит летом во время проведения свадеб. Фото из личного архива Алины Балаш.
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

За усадьбой находится водоем и дальше, на горочке - Петропавловская церковь. При желании здесь можно организовать и свадьбу с венчанием.

Несмотря на топовое расположение, соседи тут находятся на достаточном отдалении. И вы никому не будете мешать, и вас никто не потревожит.

- Я организовала в Эдене три свадьбы - место ведь новое. И рекомендую это место тем, кто хочет устроить классическую элегантную свадьбу.

 
Теги: Минск
 
 
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Realt.by начинает цикл материалов о лучших агроусадьбах, максимально приспособленных для проведения свадеб. Нашим гидом стала Алина Балаш - блогер и один из лучших в...
 
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