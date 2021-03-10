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Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
10.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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- Эден идеален по расположению - гости могут приезжать и уезжать из Минска на такси, не нужно специально организовывать трансфер, - говорит Алина.
Над интерьером работал хороший дизайнер - золото и белизна, хрусталь и мрамор - баланс "дорого" и "эстетично" соблюден идеально.
- Средняя стоимость декора на моих свадьбах - около тысячи долларов, но чем больше живых цветов, тем дороже, - объясняет Алина. - Кейтеринг стоит в эквиваленте 30-60 долларов на человека. Сама аренда - около пары тысяч, но очень зависит от дня, в которой проводят свадьбу, и даже от сезона. Поэтому цена договорная.
За усадьбой находится водоем и дальше, на горочке - Петропавловская церковь. При желании здесь можно организовать и свадьбу с венчанием.
Несмотря на топовое расположение, соседи тут находятся на достаточном отдалении. И вы никому не будете мешать, и вас никто не потревожит.
- Я организовала в Эдене три свадьбы - место ведь новое. И рекомендую это место тем, кто хочет устроить классическую элегантную свадьбу.
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Ванная с панорамным окном и дорогая посуда в усадьбе "Эден". Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Realt.by начинает цикл материалов о лучших агроусадьбах, максимально приспособленных для проведения свадеб. Нашим гидом стала Алина Балаш - блогер и один из лучших в...
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