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Когда возобновится стройка и введут ли дом в срок? Застройщик рассказал о приостановке строительства ЖК MOD house
10.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В декабре 2020 года на строительной площадке ЖК MODhouse стало подозрительно тихо: рабочие покинули стройку, дальше 22 этажа дело не пошло. Спустя 3 месяца картина не изменилась, при этом ввести дом в эксплуатацию планируется в этом году. Realt.byобратился в «ТАПАС», чтобы узнать, что случилось и введут ли объект в срок.
К строительству нового комплекса на проспекте Дзержинского “ТАПАС” приступил в конце 2019 года. Тогда стало известно, что напротив отеля Renaissance Minsk появится стеклянная “свечка” в 23 этажа. Проект выделялся на фоне столичных новостроек – панорамное остекление квартир, свободная планировка, высокие потолки и цены (на старте продаж стоимость квартир в новом комплексе варьировалась
С тех пор на стройплощадке мало что изменилось. Рабочие один за другим покинули стройку, дольщики справедливо распереживались. Приостановку работ в «ТАПАС» комментируют сменой генподрядчика:
– Активная фаза строительно-монтажных работ на MOD house временно приостановлена на период передачи объекта другому генподрядчику. Специалисты ООО «ИдальпСтрой» выполнили основной комплекс работ по возведению монолитно-каркасной высотной части здания, сейчас проводится окончательный осмотр объекта, и выполняются все необходимые процедуры по подготовке и передаче фронта для последующих работ другому заказчику, подготавливается необходимая сопроводительная документация. Далее строительство объекта в качестве генподрядчика продолжит компания ООО «ТАПАС ПЛЮС». Такое решение связано в первую очередь с релевантным опытом «ТАПАС ПЛЮС» в области решений по строительству аналогичных проектов. В портфолио компании есть два схожих объекта – столичные бизнес-центры Futuris и «Аякс».
Строительство жилого дома возобновится после подписания акта приема-передачи. Ориентировочные сроки – апрель 2021 года. Со слов застройщика, на сроки ввода объекта в эксплуатацию приостановка не повлияет – к концу года MOD house сдадут.
– На реализацию проекта MOD house отводилось 24 месяца. Временная приостановка активной фазы строительно-монтажных работ не отразится на сроках ввода дома в эксплуатацию. Планируется, что строительство объекта будет завершено в конце IV квартала 2021 года, – пояснили в «ТАПАС».
Справочно
MODhouse – 23-этажный железобетонный дом с квартирами от 44 до 208 «квадратов». Высота потолков от 2,8 до 3,3 метра. Все квартиры сдаются со свободной планировкой, панорамными окнами, под чистовую отделку. Из любопытного — в доме только одна «однушка» (к слову, она уже продана).
Внизу «свечки» предусмотрен стилобат, на крыше которого появится закрытая детская площадка без доступа с улицы. Также комплекс включает приватную территорию с двориком, двухуровневый крытый паркинг, медицинский центр и банк. Количество машиномест в паркинге превышает число квартир.
На сегодня в новостройке продано уже 55% квартир.
– В ноябре 2019 года был объявлен старт продаж квартир в MOD house. К этому времени реализовано 55% квартир. При этом порядка 10-15 % квартир находятся в статусе «забронировано», отставшая же часть – еще не доступна для продажи и будет реализована ближе к вводу дома в эксплуатацию, когда у клиентов уже появится четкое представление, каким он будет, – прокомментировали в «ТАПАС».
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Когда возобновится стройка и введут ли дом в срок? Застройщик рассказал о приостановке строительства ЖК MOD house
В декабре 2020 года на строительной площадке ЖК MOD house стало подозрительно тихо: рабочие покинули стройку, дальше 22 этажа дело не пошло. Спустя 3 месяца картина не...
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