Когда возобновится стройка и введут ли дом в срок? Застройщик рассказал о приостановке строительства ЖК MOD house

С тех пор на стройплощадке мало что изменилось. Рабочие один за другим покинули стройку, дольщики справедливо распереживались. Приостановку работ в «ТАПАС» комментируют сменой генподрядчика:

– Активная фаза строительно-монтажных работ на MOD house временно приостановлена на период передачи объекта другому генподрядчику. Специалисты ООО «ИдальпСтрой» выполнили основной комплекс работ по возведению монолитно-каркасной высотной части здания, сейчас проводится окончательный осмотр объекта, и выполняются все необходимые процедуры по подготовке и передаче фронта для последующих работ другому заказчику, подготавливается необходимая сопроводительная документация. Далее строительство объекта в качестве генподрядчика продолжит компания ООО «ТАПАС ПЛЮС». Такое решение связано в первую очередь с релевантным опытом «ТАПАС ПЛЮС» в области решений по строительству аналогичных проектов. В портфолио компании есть два схожих объекта – столичные бизнес-центры Futuris и «Аякс».

Строительство жилого дома возобновится после подписания акта приема-передачи. Ориентировочные сроки – апрель 2021 года. Со слов застройщика, на сроки ввода объекта в эксплуатацию приостановка не повлияет – к концу года MOD house сдадут.

– На реализацию проекта MOD house отводилось 24 месяца. Временная приостановка активной фазы строительно-монтажных работ не отразится на сроках ввода дома в эксплуатацию. Планируется, что строительство объекта будет завершено в конце IV квартала 2021 года, – пояснили в «ТАПАС».