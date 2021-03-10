МАЗ вошел в тройку лидеров на российском рынке грузовиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 10 мар – Sputnik. Третье место на российском рынке грузовиков в феврале 2021 года занял белорусский автогигант МАЗ, приводит данные аналитическое агентство "Автостат".

Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в прошедшем феврале составил 6,1 тысячи единиц, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первое место традиционно осталось за российским брендом КАМАЗ, на который пришлось 38% от всего объема покупок грузовиков. В количественном выражении эта цифра составила 2,3 тысячи единиц, что на 12,9% выше итогов февраля 2020 года.

Второе место досталось производителю автомобилей ГАЗ, который продемонстрировал увеличение собственной доли на рынке на 21%. Правда, в количественном соотношении этот показатель составил – 652 грузовика.

"Далее следует белорусский МАЗ с показателем в 415 купленных машин (+107,5%)", - пишет аналитическое агентство "Автостат".

Также в пятерке лидеров оказались российский Урал (363 грузовика или минус 0,5%) и шведский автогигант Volvo (345 грузовиков или минус 28%).