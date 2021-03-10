ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МАЗ вошел в тройку лидеров на российском рынке грузовиков

10.03.2021 09:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 10 мар – Sputnik. Третье место на российском рынке грузовиков в феврале 2021 года занял белорусский автогигант МАЗ, приводит данные аналитическое агентство "Автостат". 

Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в прошедшем феврале составил 6,1 тысячи единиц, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первое место традиционно осталось за российским брендом КАМАЗ, на который пришлось 38% от всего объема покупок грузовиков. В количественном выражении эта цифра составила 2,3 тысячи единиц, что на 12,9% выше итогов февраля 2020 года.

Второе место досталось производителю автомобилей ГАЗ, который продемонстрировал увеличение собственной доли на рынке на 21%. Правда, в количественном соотношении этот показатель составил – 652 грузовика.

"Далее следует белорусский МАЗ с показателем в 415 купленных машин (+107,5%)", - пишет аналитическое агентство "Автостат".

Также в пятерке лидеров оказались российский Урал (363 грузовика или минус 0,5%) и шведский автогигант Volvo (345 грузовиков или минус 28%).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале текущего года российский рынок новых грузовых автомобилей демонстрирует восстановительный рост после падения во второй половине 2020 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Тертель рассказал о «десятках килограммов тротила», обнаруженных в тайнике на территории Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by