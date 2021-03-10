|
МАЗ вошел в тройку лидеров на российском рынке грузовиков
10.03.2021 09:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 10 мар – Sputnik. Третье место на российском рынке грузовиков в феврале 2021 года занял белорусский автогигант МАЗ, приводит данные аналитическое агентство "Автостат".
Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в прошедшем феврале составил 6,1 тысячи единиц, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Первое место традиционно осталось за российским брендом КАМАЗ, на который пришлось 38% от всего объема покупок грузовиков. В количественном выражении эта цифра составила 2,3 тысячи единиц, что на 12,9% выше итогов февраля 2020 года.
Второе место досталось производителю автомобилей ГАЗ, который продемонстрировал увеличение собственной доли на рынке на 21%. Правда, в количественном соотношении этот показатель составил – 652 грузовика.
"Далее следует белорусский МАЗ с показателем в 415 купленных машин (+107,5%)", - пишет аналитическое агентство "Автостат".
Также в пятерке лидеров оказались российский Урал (363 грузовика или минус 0,5%) и шведский автогигант Volvo (345 грузовиков или минус 28%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале текущего года российский рынок новых грузовых автомобилей демонстрирует восстановительный рост после падения во второй половине 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)