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МИД Польши пообещал «оперативный и адекватный» ответ на высылку консула
10.03.2021 10:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Беларуси, приняв решение о высылке консула Ежи Тимофеюка в Бресте, существенно ограничили возможности сотрудничества. Об этом
МИД Польши пообещал «оперативно и адекватно» отреагировать на высылку польского дипломата.
«Польша поддерживает независимость и суверенитет белорусского государства. Однако власти этой страны теми решениями, которые мы недавно наблюдали, исключают путь диалога и сотрудничества», — сказал Марцин Пшидач.
По мнению Марцина Пшидача, власти Беларуси, приняв такое, политически мотивированное, решение, в том числе существенно ограничили возможности сотрудничества.
Напомним, 9 марта в МИД Беларуси
1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по кличке Бурый), которые
28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Об этом
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«Польша поддерживает независимость и суверенитет белорусского государства. Однако власти этой страны теми решениями, которые мы недавно наблюдали, исключают...
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