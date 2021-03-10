МИД Польши пообещал «оперативный и адекватный» ответ на высылку консула

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси, приняв решение о высылке консула Ежи Тимофеюка в Бресте, существенно ограничили возможности сотрудничества. Об этом «Польскому радио» заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.



Фото: Reuters

МИД Польши пообещал «оперативно и адекватно» отреагировать на высылку польского дипломата.

«Польша поддерживает независимость и суверенитет белорусского государства. Однако власти этой страны теми решениями, которые мы недавно наблюдали, исключают путь диалога и сотрудничества», — сказал Марцин Пшидач.

По мнению Марцина Пшидача, власти Беларуси, приняв такое, политически мотивированное, решение, в том числе существенно ограничили возможности сотрудничества.

Напомним, 9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. МИД вручил польской стороне ноту, в которой консулу Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси из-за его участия в мероприятии в Бресте, посвященному «дню проклятых солдат».

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по кличке Бурый), которые сожгли пять деревень на территории восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.

28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Об этом сообщила основатель школы Анна Панишева. Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.