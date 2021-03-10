ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Силовики смогут оставлять себе деньги от сдачи вторресурсов

10.03.2021 10:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил силовикам использовать внебюджетные средства, соответствующий указ от 9 марта №85 был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Это делается с целью "повышения эффективности использования внебюджетных средств".

Согласно указу президента, средства, которые Министерство обороны, Комитет государственной безопасности, Следственный комитет, Государственный пограничный комитет получат от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов, после налогообложения останутся в их распоряжении.

Деньги указанные ведомства будут использовать по согласованию с Минфином. Это положение указа вступает в силу с 1 января 2022 года.

Воинские части также могут использовать деньги от приносящей доходы деятельности, но после уплаты налогов. Часть денег, которая остается в распоряжении воинских частей, подлежит перечислению госорганам в соответствии с ведомственной подчиненностью.

Остальные средства могут быть использованы на приобретение и ремонт (модернизацию) вооружения, военной и специальной техники, а также на содержание и развитие материально-технической базы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ белорусского лидера призван "повысить эффективность использования внебюджетных средств" в силовых структурах.
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАЗ вошел в тройку лидеров на российском рынке грузовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by