Силовики смогут оставлять себе деньги от сдачи вторресурсов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил силовикам использовать внебюджетные средства, соответствующий указ от 9 марта №85 был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Это делается с целью "повышения эффективности использования внебюджетных средств".

Согласно указу президента, средства, которые Министерство обороны, Комитет государственной безопасности, Следственный комитет, Государственный пограничный комитет получат от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов, после налогообложения останутся в их распоряжении.

Деньги указанные ведомства будут использовать по согласованию с Минфином. Это положение указа вступает в силу с 1 января 2022 года.

Воинские части также могут использовать деньги от приносящей доходы деятельности, но после уплаты налогов. Часть денег, которая остается в распоряжении воинских частей, подлежит перечислению госорганам в соответствии с ведомственной подчиненностью.

Остальные средства могут быть использованы на приобретение и ремонт (модернизацию) вооружения, военной и специальной техники, а также на содержание и развитие материально-технической базы.

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