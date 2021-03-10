ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цены застыли, а количество объектов снова растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года

10.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Февраль отметился скромным уровнем спроса на квартиры в аренду в Минске: количество поисковых запросов по итогам месяца снизилось на 12%. По опыту прошлых лет активность потенциальных арендаторов будет оставаться низкой вплоть до конца весны.

В противовес спросу, предложение арендных квартир на рынке столицы продолжает расти. К концу февраля в базе Realt.byнаходилось около 8,8 тысяч объектов, что на 4% больше, чем месяцем ранее. В наибольшей степени рынок пополнился «двушками» - плюс 5% по сравнению с январем, 1-комнатных квартир стало больше на 3%.

Цены застыли, а количество объектов снова растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года

Цены

Существенных изменений в арендных ставках за месяц не произошло. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 272 (снижение на 0.7 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 338 (снижение на 0.3 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 423 (без изменений).

За последние 12 месяцев сильнее всего подешевела аренда “трешек” - сразу на 11%. Чуть меньше потеряли в цене 2-комнатные квартиры - минус 8%. Средние цены на аренду 1-комнатных квартир за год снизились только на 4%.

Цены застыли, а количество объектов снова растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Цены застыли, а количество объектов снова растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года

Цены застыли, а количество объектов снова растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года

Доходность

 На фоне практически не меняющихся цен, инвестиционная привлекательность аренды также остается на одном уровне. На данный момент аренда позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Цены застыли, а количество объектов снова растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение на столичном рынке аренды раздувается, спрос – стабильно низкий. Однако цены арендодатели снижать не спешат.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Тертель рассказал о трех известных спецслужбам сценариях по дестабилизации ситуации в стране 25−27 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by