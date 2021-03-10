Цены застыли, а количество объектов снова растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года

Февраль отметился скромным уровнем спроса на квартиры в аренду в Минске : количество поисковых запросов по итогам месяца снизилось на 12%. По опыту прошлых лет активность потенциальных арендаторов будет оставаться низкой вплоть до конца весны.

В противовес спросу, предложение арендных квартир на рынке столицы продолжает расти. К концу февраля в базе Realt.byнаходилось около 8,8 тысяч объектов, что на 4% больше, чем месяцем ранее. В наибольшей степени рынок пополнился «двушками» - плюс 5% по сравнению с январем, 1-комнатных квартир стало больше на 3%.