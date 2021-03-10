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Цены застыли, а количество объектов снова растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года
10.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Февраль отметился скромным уровнем спроса на
В противовес спросу, предложение арендных квартир на рынке столицы продолжает расти. К концу февраля в базе Realt.byнаходилось около 8,8 тысяч объектов, что на 4% больше, чем месяцем ранее. В наибольшей степени рынок пополнился «двушками» - плюс 5% по сравнению с январем, 1-комнатных квартир стало больше на 3%.
Цены
Существенных изменений в арендных ставках за месяц не произошло. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 272 (снижение на 0.7 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 338 (снижение на 0.3 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 423 (без изменений).
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Цены застыли, а количество объектов снова растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2021 года
Предложение на столичном рынке аренды раздувается, спрос – стабильно низкий. Однако цены арендодатели снижать не спешат.
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