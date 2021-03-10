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Польша признала, что "Северный поток – 2" будет достроен

10.03.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 марта – Sputnik. Несмотря на то, что могут быть проблемы "с началом эксплуатации", "Северный поток – 2" будет достроен, признали в Варшаве.

"Это выглядит так, что этот газопровод будет закончен", – заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский в эфире Польского радио.

При этом он подчеркнул, что  могут возникнуть проблемы "юридического характера", связанные с началом эксплуатации газопровода.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта выступают США, которые активно продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Эту позицию поддерживают Украина, Польша и некоторые другие страны Европы.

Как идет строительство "Северного потока – 2"

США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В итоге швейцарской компании Allseas пришлось остановить прокладку. 

© Sputnik / Илья Питалев
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Работы продолжились спустя год: в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. По данным оператора, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании остается уложить примерно 120 километров, в водах Германии - около 28 километров.

Россия неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, и в первую очередь выгоден Европе. Германия уже выступила за достройку газопровода.

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Теги: Минск
 
 
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