Убытки множатся, рост минимальный. Вот как начали год регионы Беларуси

Источник материала: Tut.by

Экономики всех регионов Беларуси в 2020 году оказались под влиянием «черных лебедей». В январе этого года кое-где наметилось замедление негативных тенденций, но о восстановлении, за редким исключением, говорить не приходится.



Фото: Дмитрий Бобков, TUT.BY

Вполне ожидаемо регионы Беларуси закончили 2020 год в сложном положении. По сей день ни один из «черных лебедей», сказавшихся на экономике, не отошел в сторону, раз только немного снизил давление, а негативные последствия пандемии и политического кризиса продолжают влиять на развитие всех областей страны. Это подтверждают статистические данные за первый месяц года.

В январе экономика Гродненской области ускорила рост до 5,5%. Положительный вклад внесли промышленность (5,6%), сельское хозяйство (0,2%) и ИКТ (0,1%).

В первый месяц года здесь был самый большой рост в оптовой торговле из всех областей — 6,9% в годовом выражении. Однако на 1,7% просела розничная торговля, пассажироперевозки показали снижение на 19,9%, а грузовые на 0,9%.

В 2020 году в Гродненской области случился сильный рывок по накоплению убытков. Сумма чистого убытка организаций области по итогам 2020 года выросла в 26,3 раза и достигла 2,753 млрд рублей, при том, что доля убыточных компаний практически не изменилась. Основной вклад в утяжеление ситуации с убытками внес Островецкий район, где сумма чистого убытка четырех убыточных организаций подскочила в 1 395 раз. На 4 убыточных предприятия пришлось 2,181 млрд рублей убытков.

Предприятия Могилевской области закончили год с 64,4 млн рублей убытков, для сравнения год назад прибыль организаций области была 260 млн рублей. Сумма чистого убытка убыточных предприятий достигла 573 млн рублей, увеличившись за год в 2,8 раза. Лидером в области по размеру чистого убытка предприятий в 2020 году стал город Бобруйск, где 18 предприятий получили 212 млн рублей убытков, это в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

По итогам года валовой региональный продукт (ВРП) области увеличился на 0,9%, а в январе сократился на 0,1%. Основной вклад в формирование темпа ВРП в январе внесли промышленность (1,3%) и сельское хозяйство (0,1%). Самый большой минус дало строительство (-0,5%).

Начали год с минусом грузовые (-18,2%) и пассажирские перевозки (-25,5%). На 3,9% просела оптовая торговля, а розничная показала рост на 1,7%.

ВРП Гомельской области в январе вырос на 1,1% после сокращения по итогам года на 0,2%. Положительный вклад в ВРП в начале года внесла только промышленность (3,4%). Наиболее весомый отрицательный вклад показали строительство (-0,8%) и транспортная деятельность (-0,7%).

В области начало года отмечено небольшим ростом по сравнению с январем прошлого года розничной торговли (0,8%). Но на 16,2% снизилась оптовая торговля, на 14,5% пассажирские перевозки и на 5,5% грузовые.

По итогам года чистая прибыль предприятий области сократилась с 1 млрд рублей в 2019 до 622,5 млн в 2020-м. Немного сократилось число убыточных компаний, зато сумма убытков выросла на 70% до 562 млн рублей. Например, в 33 раза увеличились убытки предприятий Речицкого района. Лидирует же по размеру накопленных убытков Гомель с суммой убытков в 367,7 млн рублей.

Экономика Витебской области в 2020 году сократилась на 1,5%, в январе снижение замедлилось до 0,7%, несмотря на положительный вклад промышленности (0,9%) и сектора «Информация и связь» (0,3%).

Область начала год со снижения в торговле и перевозках: оптовая показала сокращение на 3,3%, розничная — на 2,3%, пассажирские перевозки снизились на 14%, а грузовые — на 36,3%.

В то же время по итогам прошлого года Витебская область показала рост чистой прибыли предприятий: с 647 млн в 2019 году до 1,14 млрд в 2020-м. Сложный год область закончила с самым низким ростом убытков предприятий — на 48% до 182,7 млн рублей, в основном за счет накопления убытков предприятиями Витебска и Новополоцка.

Снижение ВРП Брестской области в январе ускорилось до 1,3%. Промышленность и сельское хозяйство внесли небольшой позитивный вклад в экономику (по 0,2%). Здесь на 40% просели грузовые перевозки и на 20% пассажирские, на 4% сократилась оптовая торговля и на 2,1% розничная.

По итогам прошлого года чистая прибыль организаций снизилась с 1,015 млрд рублей до 913 млн. А убытки предприятий выросли в 2,5 раза до 321 млн рублей.

Экономика Минской области показала самый большой рост в первом месяце этого года — 11,1%, и это после сокращения на 0,7% по итогам 2020 года. Наибольший вклад в рост ВРП внесла промышленность (8,3%), здесь отличилось от других областей строительство, показав рост на 1,4%, а наиболее негативный вклад дала «Информация и связь» (-0,2%).

В начале года на 3% в годовом выражении выросла розничная торговля, а оптовая снизилась на 5,1% в годовом выражении, пассажироперевозки сократились на 12,5%, а грузовые — на 31,2%.

По итогам прошлого года чистая прибыль предприятий Минской области упала с 2,572 млрд рублей до 1,215 млрд, а чистая сума убытков выросла в 2,1 раза до 468,7 млн рублей. Лидером стал Минский район с 111,6 млн рублей убытков компаний.

Экономика Минска замедлила падение до 1,2% после самого значительного сокращения ВРП из всех регионов в 2020 году (2,3%). В январе в столице показали рост на 17% грузоперевозки, на 6,4% оптовая торговля, однако на 25,9% снизились пассажирские перевозки и на 2,8% розничный товарооборот.

По итогам 2020 года чистая прибыль компания столицы выросла несущественно: с 3,938 млрд рублей до 4,025 млрд, но сумма убытков увеличилась в 2,1 раза до 1,452 млрд рублей.

Как видно, финансовое положение организаций практически во всех регионах после 2020 года было непростым, а в некоторых случаях критическим, причин для резкого разворота в сторону улучшения пока не видно, а пессимистичные настроения все еще преобладают в различных секторах экономики.