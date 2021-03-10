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Перевалку белорусских нефтепродуктов начали в Петербурге
10.03.2021 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 10 мар – Sputnik. "Петербургский нефтяной терминал" принял первую партию белорусских нефтепродуктов, об этом в среду сообщила пресс-служба российской компании.
Ранее стало известно, что белорусская сторона планирует перевалить в морском порту Санкт-Петербурга 680 тысяч тонн мазута и 130 тысяч тонн масла. Первая партия белорусского мазута прибыла в порт по железной дороге, а общий объем поставки составил 3600 тонн.
"Перевалка нефтепродуктов - высококонкурентный рынок, на котором ценятся долгосрочные контракты. "ПНТ", как сервисная компания, оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси", - заявил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.
Белорусское окно на Балтике
ЗАО "Белорусская нефтяная компания" в свою очередь
В конце февраля стало известно, что "Новая нефтяная компания" 10 марта проведет торги по продаже 788 тысяч тонн топочного мазута производства Мозырского НПЗ. Топливо будет отгружено в том же терминале и аналогичных условиях, что и бензин.
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Нефтяной терминал в этом году планирует перевалить около 810 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов.
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