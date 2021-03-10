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В Госдуме России утвердили кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Беларуси

10.03.2021 12:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси. Об этом сообщает interfax.by.


Евгений Лукьянов. Фото: МИД России

На заседании комитета в среду кандидатуру Лукьянова представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Комментируя смену посла, Руденко отметил, что соответствующее решение принимается президентом.

«У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом», — сказал он.

Лукьянов должен сменить в этой должности Дмитрия Мезенцева.

Лукьянов с конца 2016 года возглавляет российское посольство в Латвии. Он закончил Ленинградский государственный университет. Владеет английским и французским языками. На дипломатической работе с 1984 года. Также был на руководящих должностях в банковской сфере, а до назначения в Латвию занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности России.

Один из его коллег по Совбезу в беседе с изданием охарактеризовал Евгения Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность».

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», кандидатура нового посла России в Беларуси согласована, Путин подпишет указ в ближайшее время.

Дмитрий Мезенцев в свою очередь займет пост госсекретаря Союзного государства.

 
 
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Как ранее сообщал «Коммерсантъ», кандидатура нового посла России в Беларуси согласована, Путин подпишет указ в ближайшее время.
 
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