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Госдума ратифицировала протокол о льготном кредите на строительство БелАЭС
10.03.2021 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Государственная Дума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.
Ранее в российской столице заинтересованные стороны подписали соответствующий протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение, которое было заключено 25 ноября 2011 года.
Документом предусмотрено
"Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок", - отмечается в пояснительной записке правительства РФ.
© Photo : Росатом/ Аркадий Сухонин
Условия российского кредита
Россия выделила Беларуси государственный экспортный кредит, который покрывает 90% стоимости контракта на строительство АЭС под Островцом, общей суммой в 10 миллиардов долларов.
Соглашение предусматривало, что займ белорусская сторона начнет погашать через полгода после ввода в эксплуатацию БелАЭС, но не позже 1 апреля 2021 года.
Возврат денег был предусмотрен 30 равными долями каждые шесть месяцев. На 50% суммы должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на остальные 50% - по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.
Белорусская АЭС
Строительство
Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. На официальной церемонии его запуска с участием президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республике
Реактор АЭС был
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Документ предусматривает перенос сроков погашения российского государственного займа, а также снижение процентной ставки по заимствованным средствам.
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