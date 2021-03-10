Госдума ратифицировала протокол о льготном кредите на строительство БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Государственная Дума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

Ранее в российской столице заинтересованные стороны подписали соответствующий протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение, которое было заключено 25 ноября 2011 года.

Документом предусмотрено пролонгация кредита на два года. Также будет снижена процентная ставка по займу до 3,3% годовых, при этом она станет фиксированой.

"Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок", - отмечается в пояснительной записке правительства РФ.

Условия российского кредита

Россия выделила Беларуси государственный экспортный кредит, который покрывает 90% стоимости контракта на строительство АЭС под Островцом, общей суммой в 10 миллиардов долларов.

Соглашение предусматривало, что займ белорусская сторона начнет погашать через полгода после ввода в эксплуатацию БелАЭС, но не позже 1 апреля 2021 года.

Возврат денег был предусмотрен 30 равными долями каждые шесть месяцев. На 50% суммы должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на остальные 50% - по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.

Белорусская АЭС

Строительство Островецкой АЭС по российскому проекту "ВВЭР-1200" завершается. Проект отвечает нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый, один из них уже запущен.

Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. На официальной церемонии его запуска с участием президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республике нужна еще одна такая станция .

Реактор АЭС был выведен на 100-процентную мощность 12 января.

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