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Доллар и евро упали в цене на торгах в среду

10.03.2021 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Евро и доллар США стали дешевле, российский рубль подорожал в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро уменьшил в цене на 0,13%, доллар США стал дешевле на 0,14%, а российский рубль, наоборот, подорожал на 0,09%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 10 марта: 

© Sputnik / Павел Лисицын
ЗВР Беларуси в феврале продолжили уменьшаться

1 евро – 3,10 белорусского рубля

1 доллар США – 2,61 рубля

100 российских рублей – 3,52 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, лучшей валютой для сбережений наступающей весной станет доллар.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Евро и доллар США подешевели на торгах в середине недели, российский рубль подорожал по отношению к белорусской валюте.
 
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