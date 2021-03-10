|
Доллар и евро упали в цене на торгах в среду
10.03.2021 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Евро и доллар США стали дешевле, российский рубль подорожал в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро уменьшил в цене на 0,13%, доллар США стал дешевле на 0,14%, а российский рубль, наоборот, подорожал на 0,09%.
Нацбанк Беларуси
© Sputnik / Павел Лисицын
1 евро – 3,10 белорусского рубля
1 доллар США – 2,61 рубля
100 российских рублей – 3,52 рубля
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин,
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евро и доллар США подешевели на торгах в середине недели, российский рубль подорожал по отношению к белорусской валюте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)